В ГУ МВД уже проверяют информацию по данному случаю. Фото: скриншот из видео Александра Катаева

В Краснотурьинске подростки жгли пакеты на Вечном огне. Их заметила неравнодушная женина и попросила прекратить хулиганство и убрать за собой весь мусор. Информация об этом появилась в telegram-канале «Инцидент Краснотурьинск».

Трое школьников на улице Бульвар Мира стали жечь пластиковые пакеты на Вечном огне и бросали их туда же. Увидев это, местная жительница сделала замечание. На это подростки ответили, что в своем поведении не видят ничего плохого.

- Когда я стала заставлять их убирать то, что они напакостили...одна из девочек, заявила, что ничего они убирать не будут. Спросила неужели им не стыдно? Ответили - нет. В ответ я припугнула, что их сфотографирую и завтра они будут красоваться во всех новостях Краснотурьинска. Только это подействовало, - пожаловались женщина, ставшая очевидцем.

Инцидент прокомментировал и заместитель главы города Александр Катаев. Он назвал этот случай наглядным. По его мнению, дети стали слишком невоспитанными, а окружающие люди перестали замечать что-то важное. Замглавы поблагодарил женщину, которая не была равнодушна и попросила детей убрать за собой.

- Не поленилась, подошла, объяснила и убедилась, что ее услышали. Таким должен быть каждый из нас, - добавил Катаев.

В ГУ МВД по Свердловской области рассказали «КП-Екатеринбург», что уже проверяют данную информацию.