Прошла несколько километров: волонтеры нашли собаку, выжившую в страшной аварии с Porsche под Тюменью

Собака сбежала с места аварии еще 5 февраля. Фото: читатель "КП-Екатеринбург"

В Тюменской области волонтеры разыскали собаку породы басенджи по кличке Санни, которая выжила в страшной аварии с разбившемся Porsche Panamera. Сразу после ДТП животное сбежало от своего хозяина. Местные жители развернули целую поисковую операцию, которая завершилась успешно.

- У меня дома живет собака такой же породы, поэтому я состою в различных группах, связанных с ними. Когда увидела информацию о том, что после аварии сбежала собака, решила откликнуться и помочь, - рассказывает «КП-Екатеринбург» Юлия Санникова, участвовавшая в поисках.

На поиски Санни откликнулись неравнодушные жители. Фото: читатель "КП-Екатеринбург"

Как оказалось, первым заметил собаку мужчина, который в том районе чистит трассу на грейдере. Он-то и встретил Санни, рабочий попытался забрать хвостатую, но она не далась ему в руки, поэтому он узнал, кто занимается поисками, и рассказал, где видел животное.

Выяснилось, что за эти три дня до своего спасения собака преодолела несколько километров по лесу.

- Санни отвезли в ветеринарную клинику. У нее диагностировали переохлаждение и небольшое воспаление. После полного обследования собаку отвезут домой, - добавляет Юлия.

До своего спасения собака преодолела несколько километров по лесу. Фото: читатель "КП-Екатеринбург"

Напомним, компания из Свердловской области разбилась на трассе Нижняя Тавда – Тюмень. По данным управления ГИБДД по Тюменской области, Porsche Panamera вылетел с проезжей части и опрокинулся в кювет.

- Предварительно, в машине находились 24-летняя девушка, двое мужчин и две собаки в клетках, - сообщили в ГИБДД по Тюменской области.

На месте аварии скончалась уроженка Тавды Мария Кукарская. Информацию о смерти девушки подтвердили ее знакомые.

Страшная авария унесла жизнь 24-летней девушки и ее йорка. Фото: УГИБДД по Свердловской области

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