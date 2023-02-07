Девушка скончалась на месте ДТП Фото: соцсети/УГИБДД по Тюменской области

Полиция возбудила уголовное дело после смертельной аварии на трассе Нижняя Тавда - Тюмень. 5 февраля Porsche Panamera вылетел с проезжей части и врезался в дерево. В результате ДТП погибла 24-летняя уроженка Свердловской области Мария Кукарская, которая возвращалась домой в Тюмень от родителей.

- По факту дорожно-транспортного происшествия с летальным исходом возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Проводятся следственные действия, в том числе назначено проведение автотехнической экспертизы с целью установления обстоятельств произошедшего, - сообщили «КП-Екатеринбург» в пресс-службе ГУ МВД по Тюменской области.

В аварии погибла собака Фото: УГИБДД по Тюменской области

По словам знакомых Марии, за рулем спорткара был ее возлюбленный Николай Повалкин. Также в результате аварии погибла одна из двух собак, которых перевозили в клетках. Судьба второго животного - неизвестна.

- Маша не могла сесть за руль. У нее даже прав не было, она у нас боялась водить. Николая уже отпустили из полиции. Он пояснил, что знал дорогу. Но не мог предположить, что так будет. Говорит, колесо вылетело с трассы, - рассказала «КП-Екатеринбург» подруга погибшей девушки.

После техникума Мария переехала в Тюмень Фото: соцсети девушки

Прощание с Марией Кукарской пройдет 7 февраля на ее малой родине в Тавдинском районе.

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