По словам знакомых Марии, ее возлюбленный, находившейся за рулем спорткара, не пострадал. Фото: читатель «КП»/УГИБДД по Тюменской области

Погибшая в аварии 24-летняя Мария Кукарская была знакома с владельцем Porsche Panamera с 2018 года. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказала подруга свердловчанки Наталья. Мария родилась и выросла в селе Крутое Тавдинского района.

- После девятого класса мы поступили в техникум в Тавде, дружили со второго курса, - рассказывает Наталья. – Потом мы вместе переехали жить в Тюмень. Я виделась с Машей за неделю до трагедии, она приезжала ко мне. На днях я приболела, и мы не увиделись. За день до аварии переписывались, планировали встречу.

Дорогая иномарка разлетелась на части Фото: УГИБДД по Тюменской области

5 февраля Мария возвращалась в Тюмень вместе с возлюбленным Николаем Повалкиным, которому принадлежит бежевый Porsche. По данным «КП-Екатеринбург», вторым пассажиром спорткара был 39-летний Алексей Харитонов. Ранее в управлении ГИБДД по Тюменской области отмечали, что в машине перевозились две собаки. Одна погибла, судьба второй неизвестна.

- Николай ухаживал за Машей, когда она еще в техникуме училась. Все началось у них в 2018 году, но даже после переезда они не жили вместе. Она его не подпускала к себе настолько сильно. Porsche Panamera – новый автомобиль. До этого у Николая был другой. После аварии он отказался от госпитализации и сразу уехал давать показания в полицию, - добавила Наталья.

По словам очевидца аварии, автомобиль Николая ехал со скоростью примерно 200 км/ч.

- Я момент ДТП не видел, они далеко ушли, но, судя по всему, не справились с управлением. Там небольшой поворот был, они через встречку полетели в кювет, сначала собирая знаки, потом деревья. Когда я проезжал, мужик весь в крови сидел рядом с машиной, второй вылезал из машины. Куча народу остановилась, я позвонил по 112, - написал очевидец на форуме Car72.ru.