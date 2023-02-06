Мария возвращалась в Тюмень от родителей. Фото: соцсети/УГИБДД по Тюменской области

Компания из Свердловской области разбилась на трассе Нижняя Тавда – Тюмень. По данным управления ГИБДД по Тюменской области, Porsche Panamera вылетел с проезжей части и опрокинулся в кювет.

- Предварительно, в машине находились 24-летняя девушка, двое мужчин и две собаки в клетках, - сообщили в ГИБДД по Тюменской области.

В спорткаре перевозились две собаки, одна из них - умерла. Фото: УГИБДД по Тюменской области

Как стало известно «КП-Екатеринбург», на месте аварии скончалась уроженка Тавды Мария Кукарская. Информацию о смерти девушки подтвердили ее знакомые.

- Возвращалась в Тюмень, ехали из Тавды от родителей. Она выросла в селе Крутое, в последнее время работала помощником ректора в университете в Тюмени, - пояснила подруга Марии. - Вместе с ней был ее возлюбленный Николай и еще один друг. У них небольшие травмы.

В Госавтоинспекции уточнили, что мужчины также зарегистрированы в Свердловской области.

- Водитель автомобиля Porsche 1984 года рождения проживает в Екатеринбурге. Второй пассажир – мужчина 1983 года рождения из поселка Азанка Тавдинского района, - пояснили «КП-Екатеринбург» в ГИБДД.

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