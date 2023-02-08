В Екатеринбурге пожарные спасли двух котят из огня

Оба питомца не пострадали. Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Спасатели в Екатеринбурге вытащили из огня двух котов. Пожар произошел в переулке Дизельном. Пожарные быстро спасли из дома напуганных питомцев и оказали всю необходимую помощь.

- По прибытию пожарно-спасательных подразделений обнаружено, что на площади 30 квадратных метров горел жилой дом. В ходе тушения пожара пожарными спасены два кота. Спасатели вынесли котят на улицу и оказали им первую помощь, - рассказывают в МЧС.

Пожар тушили две единицы техники и восемь человек личного состава. В 14:30 огонь был локализован, а в 15:05 открытое горение ликвидировано. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 16:06.

Котикам оказали первую помощь. Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Недавно в Екатеринбурге спасли другого пушистого из огня. Страшный пожар случился на Чайковского, 12. После того, как ЧП устранили, жители обнаружили котика на снегу.

- Во время пожара спасатель вынес из огня котика, положил его на снег и ушел. Мы решили, что не можем его бросить, и пока что забрали его к себе. Свозили к ветеринару, теперь ищем его хозяев. По коту видно, что он домашний, - рассказывала «КП-Екатеринбург» жительница дома по имени Анастасия.

Тогда в пожаре пострадали три человека, две женщины погибли. К месту ЧП прибыли 18 пожарных машин. Из дома было эвакуировано около 200 человек.