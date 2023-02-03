«Говорил, что обольет кислотой»: жительница Нижнего Тагила обвинила бывшего ухажера в издевательствах и порче ее имущества

В ночь с 3 на 4 января у автомобиля Юлии оторвали ручки. Фото: социальная сеть «ВКонтакте» личная страница Юлии Киприяновой

Жительница Нижнего Тагила Юлия Киприянова, 4 января, нашла свой автомобиль поврежденным. У машины были вырваны зеркала, ручки, сломана крышка бензобака. Женщина уверена, что в этом замешан ее бывший сожитель – Александр. Их отношения стали натянутыми после расставания, а именно с мая 2021 года. Тогда, по словам Юлии, начались побои, преследования, угрозы ее жизни и здоровью. «КП-Екатеринбург» узнали у Юлии, почему она обвиняет в этом своего бывшего мужчину.

РЕВНОСТЬ БЕЗ ПРИЧИНЫ

Юлия и Александр познакомились через общих друзей. Начали встречаться в марте 2019 года. По словам Юлии, целый год они жили вместе в ее квартире.

- Александр работал в полиции в Верхней Салде, ездил из Тагила каждый день. Перевестись в Нижний Тагил ему не давали. Я предлагала ему в Салду переезжать, его этот вариант не устраивал. Он уволился в марте 2021, долго не мог найти работу. Потом начал заниматься ремонтом и перепродажей автомобилей. Я поддерживала его. Но с тех пор между нами начались разногласия. Первый раз он поднял на меня руку, когда пришел нетрезвый домой. Его укусил мой старый пес, а Саша его не переносил. Я вступилась за питомца. Но Саша ударил меня ладонью в грудь, я получила сильный ушиб, - рассказывает Юлия.

Юлия работает бухгалтером. Фото: предоставила Юлия Киприянова

Пара планировала пожениться в 2020 году. Александр подарил Юлии кольцо, но до ЗАГСа они так и не дошли. Окончательно они разошлась в мае 2021 года. С тех пор, как уверяет женщина, бывший бойфренд начал причинять ей существенные неудобства. То появится рядом с ее работой, то разобьет ее дорогой смартфон. По словам Юлии, всего было разбито три гаджета. Пара пыталась сходиться, но все было тщетно. В итоге женщина заблокировала контакты бывшего ухажера в мае 2022 года.

- У Саши была ревность без причины. Ему постоянно казалось, что я хожу с какими-то мужиками. И даже когда мы расстались, он все равно продолжал ко мне приезжать, пытался меня вернуть. Выслеживал меня, караулил у работы. Я просила его не следить за мной. А он требовал сообщить ему, с кем я встречаюсь, - уверяет Юлия. – Однажды он перегородил мне дорогу своим автомобилем и пытался спровоцировать ДТП. Я стала снимать его на телефон, но он выхватил его и разбил об асфальт. Затем он схватил меня за шею, говорил, что убьет меня. Тогда его спугнули прохожие. Александр мне часто угрожал, что обольет кислотой и сделает из меня инвалида.

Юлия утверждает, что бывший разбил ей несколько телефонов. Фото: предоставила Юлия Киприянова

По словам Юлии, 19 мая 2022 года Александр подкараулил ее у дома и сильно ударил по лицу. После этого она написала заявление в полицию, а на следующий день пошла к травматологу. Дело об административном правонарушении было рассмотрено на судебном участке №2 Тагилстроевского судебного района.

- Потерпевшая пояснила, что 19 мая 2022 в ходе словесного конфликта <…>, Елисеев А. толкнул ее, в результате чего она упала на правый бок. Он прижал ее к земле коленом и нанес потерпевшей не менее трех ударов кулаком правой руки в область волосистой части головы слева. От которых женщина испытала физическую боль, - сообщается в постановлении.

Но в своих показаниях на суде Александр давал информацию, что ударил бывшую только ладошкой.

Ухажер утверждал на суде, что ударил Юлию ладонью только 1 раз. Фото: предоставила Юлия Киприянова

Суд признал, что действия Александра попадают под действие статьи 6.1.1 КоАП РФ «Побои». И признал его виновным в административном правонарушении. Мужчине назначили штраф в размере 5 тысяч рублей.

ПРИНОСИЛ 250 ТЫСЯЧ

В ноябре Юлия обнаружила в машине записку: «Я тебе 250 тысяч рублей принес. Видимо не нужны. Как хочешь!».

- Я сказала, что деньги он может передать мне через полицейских. Так он планировал возместить ущерб за разбитые телефоны, вырванные зеркала, испорченный дверной замок. Потом мне стали говорить люди о том, что бывший пишет всем, кто оставил лайк и комментарии под моими фотографиями. Писал людям всякую ерунду, - подчеркнула Юлия.

Внутри автомобиля Юлия находила записки от бывшего. Фото: предоставила Юлия Киприянова

Последний эпизод с порчей автомобиля Юлии произошел в ночь с 3 на 4 января.

- Считаю, что это дело его рук. Я оставила машину специально не у своего дома. Утром обнаружила, что у машины были выломаны и украдены зеркала, дверные ручки. Замята крыша, как будто по ней прыгали. Выломан лючок бензобака и пробка. Также было поцарапано лобовое стекло. Машина была на сигнализации, - говорит Юлия.

Автомобиль Юлия ставила подальше от дома, но от повреждений это не помогло. Фото: социальная сеть «ВКонтакте» личная страница Юлии Киприяновой

Терпение женщины окончательно лопнуло. И тогда она пошла на прием к начальнику МУ МВД «Нижнетагильское» Ибрагиму Абдулкадырову. В пресс-группе Нижнетагильской полиции подтвердили факт обращения. Также дополнительно сообщили, что обращение было взято в работу.

- Я хочу, чтобы он хоть какую-то ответственность понес. Перестал меня преследовать. В суд обращаться не намерена, так как у него уже есть алименты и судебное обязательство перед другой женщиной, - уверяет Юлия.

Александр в разговоре с корреспондентом «КП-Екатеринбург» сообщил, что никаких комментариев по поводу взаимоотношений с бывшей давать не будет.

В распоряжении редакции имеются два постановления об отказе в возбуждении уголовного дела. В них сообщается, что в действиях мужчины отсутствует состав преступления по части 1 статьи 119 «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровья», а также части 1 статьи 167 «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества». УК РФ.

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