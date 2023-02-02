«Девушка не виновата»: Леша Свик ответил на обвинения в измене

Жена Свика рассказала о разводе в конце января. Фото: соцсети Леши Свика

Рэпер из Екатеринбурга Леша Свик впервые прокомментировал развод со своей женой Ксенией Ткачевой. Столичная блогерша объявила шокировавшую фанатов новость 29 января. За это время уральский исполнитель ни разу не высказывался по этому поводу.

Изначально причиной развода, как сообщала в социальных сетях Ксения Ткачева, стала измена рэпера. Жена Леши Свика тогда рассказала о некой девушке из Екатеринбурга, по причине которой брак и распался.

- Я никак не буду это комментировать, но если мой бывший муж захочет, то он и его женщина из Екатеринбурга, которая была на нашей свадьбе, все вам расскажут, - писала на своей странице в соцсетях Ксения Ткачева.

Однако теперь причина развода становится размытой, ведь Леша Свик опроверг все обвинения в его измене Ксении. Фанатов он назвал шпионами, а также обвинил их в слухах, которые они распространили в Сети насчет его нового романа.

- Я уважаю свой выбор и мать моего ребенка, и не стану здесь писать о настоящих причинах нашего развода. Угомоните свои шпионские таланты, ни одна девушка не виновата в нашем разводе, - дерзко ответил хейтерам в сети Леша Свик.

До этого подписчики Ксении Ткачевой и Леши Свика действительно винили в расставании звездной пары популярную блогершу из Екатеринбурга Марину Филатову. На ее странице стали появляться оскорбительные комментарии.

Досталось и ее бывшему мужу, джазовому музыканту из Екатеринбурга Александру Моллеру.

Комментарии на странице экс-супруга Марины Филатовой. Фото: скрин комментариев на странице Моллера

- Саша, ваша бывшая жена спит с вашим бывшем другом, - настойчиво писали комментаторы на странице Александра.

- В чем проблема? У всех своя жизнь, - отвечал комментаторам музыкант.

Марина Филатова никак не комментирует слухи о своем романе с уральским рэпером.

Развестись Ксения и Леша решили спустя чуть более полугода после регистрации брака. Роскошную свадьбу они сыграли только в конце июня, а предложение своей возлюбленной исполнитель сделал в начале мая.

У пары родилась девочка 1 декабря. Фото: соцсети Леши Свика

За такой короткий срок в семье появился ребенок. Ксения родила девочку 1 декабря, о чем пара похвасталась в своих социальных сетях. Малышку решили назвать Эмилией.