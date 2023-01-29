Свадьба пары прошла в июне. Фото: соцсети Леши Свика

Жена рэпера из Екатеринбурга Леши Свика объявила о разводе. О шокирующей фанатов новости Ксения Ткачева сообщила в социальных сетях. Причиной разрыва пары, по ее словам, стала измена рэпера.

Поклонники пары стали замечать, что у обоих партнеров пропали обручальные кольца. Об этом подписчики писали в комментариях под постами Леши Свика.

- Дабы у вас не было больше вопросов касаемо моего кольца, мы разводимся. Я никак не буду это комментировать, но если мой бывший муж захочет, то он и его женщина из Екатеринбурга, которая была на нашей свадьбе, все вам расскажут, - резко заявила на своей странице в социальной сети экс-супруга уральского рэпера.

Сам же исполнитель пока никак не прокомментировал это заявление своим фанатам. Супружеская пара продержалась совсем недолго.

Предложение своей бывшей избраннице, блогерше из Москвы, Леша Свик сделал в начале мая 2022 года. Тогда же музыкант впервые показал возлюбленную публике.

Дочка родилась 1 декабря. Фото: соцсети Леши Свика

Роскошную свадьбу они отпраздновали в конце июня, а через полгода, в первый день зимы, Ксения Ткачева подарила мужу дочку. Леша Свик отцом стал впервые. Новорожденную девочку решили назвать Эмилией.

Теперь подписчики экс-жены рэпера недоумевают: как так быстро все может испортиться? В комментариях под последним постом Ксении Ткачевой строят разные теории по поводу того, кто же новая избранница уральской звезды, но никому блогерша не ответила.

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