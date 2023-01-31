Поклонники жены Леши Свика затравили его предполагаемую любовницу

Ксения Ткачева заявила о разводе в конце января. Фото: соцсети Ксении Ткачевой

Фанаты жены рэпера Леши Свика назвали имя предполагаемой разлучницы. История не сложившихся отношений Ксении Ткачевой и уральского исполнителя начала набирать обороты после резкого заявления Ксении о разводе пары. Супруга уличила Алексея в измене, о чем сообщила на личной странице в социальной сети.

Ксения Ткачева заявила о категорическом решении 29 января. Она также сказала о том, что уже не носит обручальное кольцо. А Лешу Свика назвала «бывшим мужем».

- Если мой бывший муж захочет, то он и его женщина из Екатеринбурга, которая была на нашей свадьбе, все вам расскажут, - заключила столичная блогерша.

После этого фанаты атаковали страницы Леши Свика в соцсетях. Помимо негодования, некоторые пользователи писали имя разлучницы.

- Разводятся из-за того, что знаменитая блогер из Екатеринбурга спит с Лешей. А теперь пожелаем Ксении удачи, и пусть радуется, что избавилась от такого мужа, - пишет один из комментаторов под последним постом Ксении Ткачевой.

Фанаты жены рэпера пришли к выводу, что этой блогершей стала Марина Филатова, владелица собственного бренда одежды. От подобных слухов пострадал и ее бывший супруг, джазовый музыкант Александр Моллер. Провокационные комментарии стали появляться и на его странице.

- Саша, ваша бывшая жена спит с вашим бывшим другом, - настойчиво пишут пользователи.

- В чем проблема? У всех своя жизнь, - отвечает на это Моллер.

Комментаторы атаковали страницу Александра Моллера. Фото: скрин комментариев под постом Моллера

Соцсети Марины Филатовой пострадали сильнее. Комментаторы разделились на два лагеря: первые уральскую блогершу травят, вторые – защищают.

Обвинительные комментарии в адрес Марины Филатовой. Фото: Скрин комментариев

Никто из участников любовного треугольника с тех пор никак открыто не высказывался о ситуации. Леша Свик до сих пор не подтвердил развод с Ксенией Ткачевой. Марина Филатова также никак не прокомментировала слухи.

Кстати, союз Леши Свика и Ксении продержался недолго. Роскошная и громкая свадьба у них прошла в конце июня. Через полгода, в первый день зимы, у пары родилась дочка. Тогда семейная пара поделилась радостью с подписчиками. Леша Свик отцом стал впервые, а девочку решили назвать Эмилией.

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