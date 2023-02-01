«Не тронул ее пальцем!»: дебошир, который напал на врача на Урале, ответил на обвинения

У медика сотрясение мозга, у ее мужа четыре шва Фото: Ксения Высотина

После того, как невролог Наталья Брижан из поселка Белоярский рассказала о том, как стала жертвой в драке с мужем пациентки, инициатор дебоша высказал свою версию событий.

Инцидент случился 19 января. На прием в Центральную районную больницу к Наталье Брижан пришла женщина, у которой не было паспорта РФ и полиса. Из-за этого медик в приеме отказала. В кабинет следом ворвался южанин, оказавшийся супругом пациентки, в ходе перепалки он толкнул Наталью об стену.

- Я попыталась выйти за дверь, но он грубо толкнул меня, я ударилась головой об стену. Из кабинета я все-таки выбежала в коридор, он последовал за мной, я пыталась снять инцидент на камеру и вызвать полицию, - вспоминала врач.

Вскоре на помощь неврологу прибыл ее муж, который попытался сфотографировать номер машины нападавшего, за что получил удары ключом зажигания по голове. Ему наложили четыре шва, у Натальи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушибы.

Теперь в полиции находятся сразу три заявления: от врача, ее мужа и самого нападавшего, который утверждает, что это он стал жертвой нападения. Спустя некоторое время после общественного резонанса, виновник драки рассказал все, как было с его точки зрения.

- У женщины было высокое давление и боли в сердце, нас приняли в неотложке. Направили в ЦРБ. Нас осмотрели и направили к неврологу. На этот момент уже было известно, что женщина не является гражданкой РФ. На вопрос о том примут ли нас, сказали, что примут, - рассказывает предполагаемый дебошир в группе «Подслушано Белоярский».

Швы у мужа Натальи и куртка, испачканная в крови. Фото: Наталья Брижан

Супруг пациентки утверждает, что вместо адекватного общения от врача он услышал лишь оскорбления. С его слов, из-за нервов он нагрубил в ответ, но толчка в стену не было.

- Цитирую «Понаехали тут, езжайте в свой страну лечиться, вам здесь не Таджикистан». В ответ тоже нагрубил, потому что был на нервах и вышел в коридор. Наталья Брижан начала все снимать на телефон. На мои просьбы не снимать получил отказы, выхватил телефон, остановил запись и отдал обратно. Самое главное: не тронул ее пальцем! - рассказывает муж пациентки.

После того, как женщина-пациентка упала в обморок в коридоре, ей помогла медсестра, а затем супружеская пара приняла решение ехать в частную клинику, рассказывает участник инцидента.

- Хотели уехать, но сзади машины стоял мужчина и снимал нас на видео. Я решил выйти и спросить, зачем он это делает. Он начал материться, говорил, что я избил его жену и набросился кулаками. Я получил удар по лицу. Защищаясь, ударил его в ответ, не зная, что попаду ключом, по касательной. Никаких «несколько ударов» не было, - отрицает все обвинения южанин.

После этого мужчина обратился в полицию. Он также крайне удивлен тем, что Наталья Брижан ушла на больничный, ведь он уверен, что никаких травм у нее не было. Кроме того, участник конфликта жалуется и на то, что в больнице его ввели в заблуждение, сообщив, что его жену примут в здесь, несмотря на отсутствие необходимых документов.

Сама же врач уверена, что это публичное заявление было сделано с целью уйти от наказания.

- Обидчик всячески пытается себя обелить и пишет признания в местном паблике. Я же не хотела спровоцировать никакой межнациональный конфликт. Я лишь хотела привлечь внимание к проблеме беззащитности врачей. Дело вовсе не в национальности, - уточнила «КП-Екатеринбург» Наталья Брижан.

Вскоре к ЧП подключилась не только полиция, но Следственный комитет России по Свердловской области, который взял на контроль проверку.

- В Свердловской области инициирован вопрос о передаче материала проверки по факту инцидента в больнице из органов полиции в следствие СКР, - сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

Также глава Таджикской диаспоры Свердловской области Фарух Мирзоев осудил поведение дебошира. По его словам, такое поведение недопустимо, и этому случаю должны дать справедливую правовую оценку правоохранительные органы. Ситуацию взяли на контроль и в диаспоре.