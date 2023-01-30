«У меня сотрясение, у мужа четыре шва»: на врача в Белоярском напали из-за отказа в приеме без паспорта и полиса

Врача отправили на больничный до февраля Фото: Алексей БУЛАТОВ

В поселке Белоярский Свердловской области напали на врача Центральной районной больницы прямо во время приема. Пострадала не только невролог Наталья Брижан, но и ее муж, который пришел на помощь. У медика сотрясение, а у мужа четыре шва на голове.

В полицию заявление написали не только пострадавшие, но и дебошир, который считает, что это он жертва нападения в стенах больницы.

ТОЛКНУЛ В СТЕНУ ИЗ-ЗА ОТКАЗА В ПРИЕМЕ

Все началось с обычного приема в медкабинете 19 января. В районе 14:00 на прием пришла женщина, которую, с ее слов, направили к Наталье из кабинета неотложной помощи.

- Я согласилась ее принять, пыталась найти её в компьютерной программе. Она заявила, что я ее не найду, потому как она не имеет паспорта РФ и полиса. Я отказала в приёме, пояснив, что у нас бюджетная поликлиника и осмотр идёт по полису, порекомендовав обратиться в частную клинику, - рассказывает «КП-Екатеринбург» Наталья Брижан.

Через несколько минут в кабинет ворвался мужчина восточной внешности, рассказывает врач. С ее слов, он на ломанном русском начал возмущенно кричать на специалиста: «Почему она не приняла его жену?». Наталья еще раз объяснила причину, но мужчина заявил, что она не имеет права так поступать.

- После нашей короткой перепалки, он сказал, что не покинет кабинет, пока я не приму жену. Я попыталась выйти за дверь, но он грубо толкнул меня, я ударилась головой об стену. Из кабинета я всё-таки выбежала в коридор, он последовал за мной, я пыталась снять инцидент на камеру и вызвать полицию, - вспоминает врач.

УПАЛА В ОБМОРОК ДЛЯ ОТВЛЕЧЕНИЯ ВНИМАНИЯ

Дебошир несколько раз выхватывал телефон невролога, продолжая грубо толкать Наталью на глазах у всех пациентов и коллег.

- В это время его жена "потеряла сознание" там же, в холле поликлиники, тем самым переключив его внимание на себя. Потом выяснилось, что с её стороны это было отвлекающим манёвром, - делится с «КП-Екатеринбург» Наталья Брижан.

В этот момент Наталья в спешке пытается набрать по телефону своему мужу. Признается, что в тот момент плохо понимала, куда и кому нужно позвонить, пока телефон еще находится в руках.

- Муж приехал, застал моего обидчика, у них была словесная перепалка. Надо сказать, что существенную роль в конфликте сыграло то, что было много свидетелей. Мои коллеги пытались защитить нас с мужем от агрессора, - считает невролог.

У мужа Натальи четыре шва, а куртка испачкана в крови. Фото: Наталья Брижан

НАЛОЖИЛИ ЧЕТЫРЕ ШВА

После инцидента муж врача пытался сфотографировать номер машины этого мужчины, за что получил несколько ударов по голове ключом зажигания.

- Мужу оказали помощь, наложили четыре шва, у меня диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушибы. Оформлена производственная травма, мной и мужем написано заявление в полицию, - рассказывает медик.

Интересно, что дебошир тоже написал заявление и тоже на нападение: он уверен, что это муж Натальи напал на него. Мужчина даже пришел в больницу, где работает Наталья, чтобы снять побои, которых не было.

- Пока моему супругу зашивали раны, он уже сидел в полицейском участке. Это при том, что никаких серьезных травм у него нет, только одна царапина под глазом. Искать его полиции особо не нужно: я писала заявление сразу со всеми его данными, он ведь указывал их, когда снимал побои, - уточняет Наталья.

Сейчас состояние пострадавших значительно улучшилось, но врач признается, что хоть и не было никаких открытых повреждений, сильно пострадала психика. Швы у ее мужа будут снимать 31 января, у Натальи оформлен больничный лист до 3 февраля.

- В полиции мне сказали, что плотнее займутся этим делом, когда у меня будет закрыт больничный лист. Будет судебная экспертиза в Асбесте, - говорит невролог.

«УЙДУ ИЗ-ЗА КОНТИНГЕНТА»

Свидетели драки теперь всерьез переживают, что Белоярский останется без невролога, а любитель драк избежит наказания. Их опасения оказались верны: Наталья Брижан подумывает о том, чтобы уйти из больницы поселка.

- Я устроена по программе «Земский доктор», у меня контракт на полтора года: я никуда не денусь, но подумываю в будущем уйти. Население, честно говоря, в Белоярском районе не простое. Конфликт не единичный. Охраны у нас нет, а камеры не пишут, - признается специалист.

Подобные инциденты происходят не только с гражданами южных стран, говорит медик. Бывает, что неадекватно себя ведут и местные жители, это может быть кто угодно.

При этом, у Натальи Брижан нет никаких претензий к руководству Центральной районной больницы, где ей пошли на встречу, всячески поддерживают и оформили производственную травму. В полиции пообещали прокомментировать инцидент позднее.