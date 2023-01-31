СКР заинтересовался нападением на врача в Белоярском из-за отказа в приеме без паспорта и полиса

ЧП случилось 19 января Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Следственном комитете России по Свердловской области взяли на контроль дело о нападении на врача-невролога в Центральной районной больнице Белоярского поселка.

Инцидент случился 19 января: на местного невролога Наталью Брижан напал муж пациентки из-за отказа медика принять ее. Причина была в отсутствии у нее паспорта РФ и полиса.

- В Свердловской области инициирован вопрос о передаче материала проверки по факту инцидента в больнице из органов полиции в следствие СКР, - сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

Южанин сначала напал на Наталью Брижан, а затем и на мужа врача, который пришел на помощь. В итоге, у невролога диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушибы, а мужу наложили четыре шва на голове после ударов ключом зажигания.

- С учётом повышенного общественного резонанса, который получила ситуация, а также с целью наиболее тщательного выяснения всех обстоятельств случившегося, следствием СКР перед прокурором инициирован вопрос о передаче данного материала проверки из полиции в подразделение СК России для осуществления дальнейших проверочных мероприятий, - сообщают В СКР.

Интересно, что и сам дебошир тоже обратился в полицию, написав заявление о нападении. Он явился в ту самую больницу для снятия побоев, где и произошло ЧП.