Инцидент произошел в больнице поселка Белоярский под Екатеринбургом Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава таджикской диаспоры Свердловской области Фарух Мирзоев осудил нападение мигранта на врача-невролога Наталью Брижан в больнице поселка Белоярский, которое произошло 19 января этого года.

Напомним, что на прием к врачу пришла женщина без российских документов, после чего специалист отказалась ее принять, так как не имела на это права. Тогда в кабинет ворвался мужчина восточной внешности, стал толкать врача и отбирать у нее телефон. Перепалка с рукоприкладством со стороны восточного гостя продолжилась в коридоре на глазах коллег медика и пациентов. В шоковом состоянии врач позвонила мужу и позвала его на помощь. В этот момент южанин яростно требовал принять его супругу, не реагируя на возращения бедной женщины.

По словам Фаруха Мирзоева, такое поведение недопустимо, и этому случаю должны дать справедливую правовую оценку правоохранительные органы.

- Надо разобраться в ситуации, дать правовую оценку. Мы возьмем эту ситуацию на контроль со стороны диаспоры. При любых обстоятельствах виновный должен получить наказание. Это наше объективное мнение. Какие бы ни были результаты проверки, никому не позволительно заниматься рукоприкладством. Это приводит к негативному отношению ко всем представителям другой культуры многообразного российского народа. Поэтому этот человек получит по заслугам, - рассказал «КП-Екатеринбург» глава таджикской диаспоры в Свердловской области Фарух Мирзоев.

У супруга врача сильно повреждена голова. Фото: Наталья Брижан

Напомним, что инцидент произошел в Центральной районной больнице. Пострадала врач и ее супруг. У женщины медики диагностировали сотрясение головного мозга, а ее мужу наложили после потасовки четыре шва на голову. Заявление в полицию написали обе стороны конфликта.

Во второй половине дня к врачу на прием из кабинета неотложной помощи пришла женщина без паспорта и полиса РФ. В приеме ей отказали, посоветовав обратиться в платную клинику.

Вскоре в кабинет ворвался ее мужчина восточной внешности, который оказался мужем несостоявшейся пациентки. Он, по словам пострадавшей, стал проявлять агрессию, толкнул ее, после чего врач сильно ударилась головой о стену.

После этого Наталья Брижан позвала на помощь мужа. Мужчина приехал в больницу, после чего между ним и южанином произошла потасовка и супругу врача потребовалась медицинская помощь.

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