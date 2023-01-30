Леониду Гайдаю 100 лет: кто из свердловских актеров снялся в его фильмах

У Леонида Гайдая в фильмах снялись многие уральские актеры Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Леонид Гайдай - один из главных советских режиссеров. За свою жизнь он снял два десятка картин, из которых многие стали бессмертными и пересматриваются зрителями до сих пор: «Кавказская пленница», «Бриллиантовая рука», «Иван Васильевич меняет профессию», «12 стульев», «Спортлото-82»… Сегодня, 30 января, исполняется ровно 100 лет со дня его рождения. И пусть сам Гайдай к Свердловской области отношения не имел, но зато актеры, который родились у нас, часто снимались в его фильмах. Рассказываем о них.

ТОТ САМЫЙ ШУРИК

Пожалуй, самый известный уральский актер, снявшийся в фильма Гайдая это, конечно, Александр Демьяненко. Он сыграл у него Шурика в культовых комедиях «Кавказская пленница», «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», «Иван Васильевич меняет профессию».

Студенческое фото Александра Демьяненко из времен его жизни в Свердловске

Демьяненко родился в Свердловске в 1937 году, жил на улице Красина в Пионерском поселке. Мама у него была бухгалтером, а отец преподавал актерское мастерство в консерватории и работал режиссером в Свердловском оперном театре. Александр и сам хотел стать актером.

- Александру актерский талант, видимо, от отца достался, - вспоминал Рель Матафонов, школьный товарищ Александра Демьяненко. - Он в нашей 37-й школе был председателем совета отряда пионерской организации. Всегда на сборах, когда доклады читал, его было приятно слушать. А потом мы с ним еще в драматическом коллективе Дворца пионеров были.

Шурик - один из самых известных персонажей фильмов Леонида Гайдая Фото: «Кавказская пленница», 1966

Но когда приемная комиссия МХАТ приехала в Свердловск, экзамены Демьяненко провалил. Пришлось идти учиться на юриста в Свердловский юридический институт. Там он, правда, продержался лишь семестр, а потом поехал в Москву и поступил в ГИТИС.

ВОЗЛЮБЛЕННЫЙ МОРДЮКОВОЙ

В культовой комедии «Бриллиантовая рука» в сцене погрома в ресторане можно заметить за одним из столиков моряка африканских кровей. Это актер Эрменгельд Коновалов. И он родился в Свердловске в 1937-м. Не типичная для Урала внешность у него от отца – гастролиующего актера-чечеточника Альберта Луцци.

- Он не знал, как его родители познакомились. Говорил только, что Луцци был на гастролях в Свердловске, - рассказывал «КП-Екатеринбург» Александр Нилин близкий друг Эрменгельда Коновалова.

Эрменгельд Коновалов в «Бриллиантовой руке»

Впоследствии вместе с матерью Эрменгельд переехал в Москву, где он стал профессиональным мимом, а также часто стал сниматься в эпизодах в кино.

- Пусть отца Эрменгельд не знал, но все же потом, выступая на эстраде он взял себе его имя, как псевдоним – его знали, как Альберта Луцци, - рассказывал Александр Нилин. - К профессиональной деятельности Эрменгельд относился не серьезно. У него было два номера, которые он всегда показывал. В Москве Эрменгельд редко выступал. Часто пропускал концерты.

Эрменгельд Коновалов в роли слуги Портоса в «Мушкетерах двадцать лет спустя»

В кино же ему практически всегда предлагали небольшие роли иностранцев. Он играл в «Тайна «Черных дроздов», «ТАСС уполномочен заявить…», «Мушкетеры двадцать лет спустя».У него больше 20 киноролей, среди которых и эпизод в «Бриллиантовой руке» Гайдая.

ЗАГАДОЧНЫЙ ТАКСИСТ ВОЛОДЯ

Все, кто смотрел «Бриллиантовую руку», наверняка помнят загадочного милиционера Володю, который ночью встречает персонажа Никулина и передает ему привет «От Михаила Ивановича». Он же чуть позже в образе таксиста доставил Семена Горбункова к подъезду дома, после чего героиня Мордюковой и выдала легендарную фразу «Наши люди в булочную на такси не ездят». Его сыграл свердловский актер Владимир Гуляев, родившийся в столице Урала в 1924 году.

Владимир Гуляев в роли таксиста, который отвез Семена Горбункова в булочную на такси Фото: «Бриллиантовая рука», 1969

Прежде чем стать актером, он успел поработать слесарем в авиационной мастерской. В годы Великой Отечественной войны он сражался на фронте в качестве летчика-штурмовика. Управлял самолетом Ил-2. В начале 50-х окончил ВГИК. Снялся в 50 фильмах. И «Бриллиантовая рука» среди них – не единственный фильма Гайдая. Его можно увидеть также в «Операции «Ы» и других приключениях Шурика», где он сыграл эпизодическую роль милиционера, а также в «Не может быть!», где он сыграл роль скупщика мебели.

В титрах «Бриллиантовой руки» Владимиру Гуляеву выделили особое место Фото: «Бриллиантовая рука», 1969

СНИМАЛСЯ С БУДУЩЕЙ ЗВЕЗДОЙ «ДЕВЧАТ»

У Леонида Гайдая есть и малоизвестные работы. Одна из них – драма «Трижды воскресший», вышедшая в 1960 году. Фильм рассказывает о буксирном пароходе «Орленок», который в годы Октябрьской революции перевозил красноармейцев, а в годы Великой Отечественной войны детей и раненых солдат.

В нем сыграли многие будущие звезды советского кино, как например Надежда Румянцева, которая чуть позже сыграет главную роль в «Девчатах». Снялся в этом фильме и Алексей Крыченков, родившийся в Верхней Салде в 1942 году. В 20 лет он поступил в ГИТИС. Сыграл десятки ролей в театре и в кино. Например, его можно увидеть в фильме «В бой идут одни «старики» в роли одного из молодых летчиков. Из более современных фильмов можно вспомнить «Антикиллер 2: Антитеррор».

Алеша Великанов из бригады Ковригина в исполнении Алексея Крыченкова Фото: «Девчата», 1961

И между прочим, в «Девчатах» его тоже можно увидеть. Помните самого молодого лесоруба из бригады Ильи Ковригина – того, который кричал «Яичница горит!». Его-то как раз и сыграл Крыченков.

ИЗ ЗАВОДСКИХ РАБОЧИХ В АКТЕРЫ

Еще одна малоизвестная работа Леонида Гайдая – короткометражная комедия 1958 года «Жених с того света». Это история о бюрократической ошибке, из-за которой живого человека стали считать умершим. В итоге ему пришлось добывать себе справку о том, что он еще жив. Комедия о бюрократизме изначально должна была стать полнометражным фильмом, но ее подвергли серьезной цензуре и огромное количество материала пошло под нож.

Римма Шолохова в роли беременной женщины, у которой бюрократы перепутали пол, в фильме «Жених с того света»

В одном из эпизодов роль беременной женщины, которой также из-за бюрократической ошибки в справке написали неверный пол, сыграла Римма Шорохова. Она родилась в поселке Кузино, что под Первоуральском в 1926 году. Ее отец был машинистом в депо. После школы она училась в Каменск-Уральском техникуме, работала на Уральском алюминиевом заводе, а в 1947-м поехала поступать во ВГИК.

А это уже Аля Алешина в «Весне на Заречной улице», которую сыграла Римма Шорохова

Она, кстати, была замужем за Владимиром Гуляевым, тоже свердловчанином, засветившимся в фильмах Гайдая. Но брак их продлился недолго.

Одна из самых известных ее ролей – Аля Алешина из «Весны на Заречной улице», где вместе с ней играл Николай Рыбников, например.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Дружинину собирались убрать с роли красотки Анфисы из «Девчат», но помешала «мама» Вера

Ко дню рождения актрисы Нины Меньшиковой, вспоминаем, как на Урале снималась легендарная комедия (Подробнее)

Как в личной жизни Александр Демьяненко повторил судьбу отца

Ровно 85 лет назад родился актер, сыгравший Шурика из «Кавказской пленницы» (Подробнее)

Как парень с Урала африканских кровей покорил советскую кинотусовку и женился на Нонне Мордюковой

«Комсомолка» рассказывает об актере, который всегда снимался в эпизодах, несмотря на то, что его обожала вся Москва (Подробнее)

Вы что, с Урала: кто из советских звезд родился в Свердловске

Вспоминаем артистов, в чьем паспорте местом рождения стоит Свердловская область (Подробнее)