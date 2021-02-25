О том, что Свердловская область регион промышленный знают все, но то, что это также и родина многих знаменитых артистов люди часто забывают. В этом тексте мы решили вспомнить их, пусть даже некоторые родились здесь, когда их родители были на Урале проездом.МАРГАРИТА ТЕРЕХОВА – ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН ТУРИНСКОГО РАЙОНАКоварная Миледи из «Д’артаньяна и трех мушкетеров» и просто одна из самых красивых женщин советского кинематографа, Маргарита Терехова появилась на свет на гастролях своих родителей.Ее мама и папа были артистами Свердловского передвижного драматического театра. И 25 августа 1942 года, когда они приехали выступать в Туринск, у мамы Маргариты начались схватки. В фондах Туринского дома-музея декабристов даже сохранился акт о рождении Тереховой Маргариты Борисовны, с указанием имен ее родителей: папы Терехова Бориса Ивановича, русского, 29 лет от роду, и мамы 30-летней польки Томашевич Галины Станиславовны.Спустя десять дней после родов семья уехала из Туринска. Поэтому сказать, что детство будущей актрисы прошло здесь, нельзя. Несмотря на это сама Маргарита Терехова всю жизнь мечтала посетить город, в котором родилась.«Никогда никто не довез меня до Туринска. Сколько раз я ни просила, выступая на Урале, - жаловалась Маргарита Терехова, в письме, отправленном жителям Туринска в августе 2000 года в ответ на приглашение посетить 400-летие города. - Сейчас я ни на какие гастроли не собираюсь, поэтому прошу – напишите, как живете, как город? Чем живете – напишите правду, мне очень интересно. Туринск прямо на реке Туре? Монастыри и церкви есть?.. P.S. Пришлите фотографию города, если сможете»Тогда, в 2000-м, Маргарита Терехова не приехала на юбилей города, потому что приглашение ей было отправлено на адрес, по которому она уже не проживала. С тех пор, побывать в городе своего рождения ей так и не удалось. Состояние актрисы с каждым годом становилось все хуже – у нее стала прогрессировать болезнь Альцгеймера. Она уже несколько лет не может самостоятельно передвигаться и никого не узнает.Несмотря на это в Туринске ее по-прежнему помнят и ценят. В 2002 году ей даже присвоили звание «Почетный гражданин Туринского района»АЛЕКСАНДР МАСЛЯКОВ ДОЛЖЕН БЫЛ РОДИТЬСЯ В ЛЕНИГРАДЕЗемляком для всех жителей Екатеринбурга бессменный ведущий «КВН» Александр Масляков стал по чистой случайности. Роды начались в тот момент, когда его мама проезжала на поезде мимо столицы Урала.– Изначально Александр Васильевич должен был родиться в Ленинграде, потому что там жили его родители, но затем его отцу пришлось уехать на фронт, а мать эвакуировали в Челябинск к сестре, – рассказывала «Комсомолке» Светлана Маслякова, супруга Александра Васильевича. – По дороге у нее начались роды. Ее пришлось высадить в Свердловске.Молодая мама с новорожденным сыном провела в Свердловске всего месяц, а потом села с младенцем на поезд и отправилась дальше к родным в Челябинск. Там то и прошли первые годы будущего основателя современного «КВН». Лишь когда Великая Отечественная война закончилась, отец Александра Маслякова, который был военным летчиком, приехал за ними и увез.АЛЕКСАНДР ДЕМЬЯНЕНКО – ПРОГУЛИВАЛ ШКОЛУЛюбимый многими Шурик из комедий Леонида Гайдая, тоже был родом из Свердловска. Актер, сыгравший культового героя, родился здесь в 1937 году. Его отец работал актером в Оперном театре, так что сцена у маленького Александра Демьяненко была в крови.В раннем детстве будущий Шурик жил в микрорайоне Пионерский поселок на улице Красина. В школу он ходил 37-ю, что неподалеку от центра города и учился там сначала хорошо, а потом, уже к старшим классам, с прогулами и не сделанным домашним заданием.- В 10 классе были пропуски уроков, поэтому отметки по предметам снизились. Но при этом хороший товарищ. Пользуется уважением и любовью со стороны одноклассников, - написали учителя в характеристике на Демьяненко.В аттестате его было много троек, что не помешало ему поступить учиться на юриста в Свердловском юридическом институте. А вот что помешало проучиться дольше одного курса, так это желание стать актером. Поэтому он отчислился и поступил в ГИТИС.ВЛАДИМИР ГОСТЮХИН – УВЛЕКАЛСЯ БОКСОМЗвезда «Дальнобойщиков» Владимир Гостюхин родился в Свердловске 10 марта 1946 года. Его отец руководил Домом культуры в Алапаевске и работал в народном хоре, а мать была актрисой самодеятельного театра.Правда, сам Гостюхин в юности по стопам родителей идти не собирался. Школьником он увлекался боксом. И это увлечение едва не вышло ему боком. По воспоминаниям Гостюхина, умение драться привело его в банду уличной шпаны, которая постоянно билась до крови с другими такими же бандами. Его 28 раз забирали в милицию.- В одной из драк был убит мальчишка. Я как раз участвовал. Последняя эта драка, я понял, что все, все! - тюрьма. Потому что стали брать ребят. И я отказался участвовать в этом, - вспоминал Владимир Гостюхин.Взявшись за ум, Гостюхин устроился электриком, а также стал посещать театральный кружок в местном Доме культуры. Влюбившись в сцену, он решил посвятить ей свою жизнь и вскоре уехал учиться в ГИТИС в Москву.- Сколько я боли, горя принес маме, и радости, когда я поступил в институт. Она просто рыдала, она была счастлива! - вспоминал Гостюхин.РОМАН ТКАЧУК – ОБОЖАЛ НА УРАЛЕ ЖМЫХ ИЗ СЕМЕЧЕКЛюбителям советского кино Роман Ткачук хорошо знаком. Его фильмография включает больше 40 разных картин. Он, например, снимался в серии фильмов про деревенского участкового Анискина. Исполнил роль главного браконьера в «Ты – мне, я – тебе!», где ему противостоял персонаж Леонида Куравлева, а также сыграл в двух экранизациях Булгакова – «Собачьем сердце» и «Мастере и Маргарите» 1994 года.Он родился в Свердловске 31 августа 1932 года. Его отец руководил маслобойным заводом, благодаря чему любимым лакомством актера в детские годы был жмых из семечек подсолнечника. Когда началась война, его отца с семьей перевели в Ташкент, куда часто приезжали выступать знаменитые советские артисты. Это и повлияло на маленького Романа. Он влюбился в театр и после школы поступил в Ташкентский театрально-художественный институт.