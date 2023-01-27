Энергетики рассказали, по какому тарифу платить за свет уральцам

Показания потребителям нужно передавать по старой схеме Фото: Алексей БУЛАТОВ

После отмены повышения тарифов на электроэнергию в декабре 2022 года в Свердловской области, и введения новых тарифов в январе, уральцы запутались – как теперь платить за электроэнергию, какие показания передавать в ЕРЦ, и по какому тарифу будут теперь рассчитывать потребителей.

На эти вопросы на Круглом столе в Доме журналистов ответили энергетики.

28 ноября 2022 года Региональная энергетическая комиссия Свердловской области утвердила новые тарифы на электричество. В Свердловской области до 2023 года тариф «день-ночь» был на 17,6% ниже одноставочного тарифа. Чтобы рассчитать тариф на этот год по федеральной методике, нужно было отменить эту «льготу» плюс учесть индексацию в размере 9%. В итоге с декабря тариф на электричество сильно вырос до 7 рублей 36 копеек кВт/ч днем и 2 рубля 84 копейки ночью.

В конце года Федеральная антимонопольная служба отменила этот тариф после жалоб свердловчан, уведомив РЭК о необходимости в срочном порядке принять адекватный тариф на 2023 год.

19 января новые тарифы утвердили. Но не было понимания, как именно их будут применять. Разъяснения последовали только 26 числа на Круглом столе.

ПЛАТИМ ПО ЕДИНОМУ ТАРИФУ

Всех потребителей с января 2023 года перевели на единый одноставочный тариф. Все двухтарифные счетчики теперь работают по единому тарифу. То есть круглосуточно электроэнергию будут считать по одной цене, а не разбивать на день и ночи. По словам экспертов, это выгодно для потребителей.

КАК ПЕРЕДАВАТЬ ПОКАЗАНИЯ ЗА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ

Тут ничего не меняется в ситуации с любым счетчиком. Энергетики переложат показания с любого прибора учета на одноставочный тариф, по которому и выставят счет.

НУЖНО ЛИ ПЕРЕПРОГРАММИРОВАТЬ СЧЕТЧИКИ

Энергетики говорят, что исключительно по желанию. Ночной тариф теперь актуален для владельцев частных домов с системой электрообогрева. Для перепрограммирования нужно обратиться в энергосбытовую компанию. Процедуру проведут бесплатно в порядке очереди.

Тем, кого устраивает одноставочный тариф, никаких поверок и перепрограммирования делать не нужно. Если вам навязывают эту процедуру – отказывайтесь, так как этим занимаются мошенники из фирм-однодневок.

ПЕРЕСЧИТАЮТ ЛИ СУММЫ ЗА ДЕКАБРЬ

В декабре в Свердловской области действовали повышенные тарифы на свет, которые отменила ФАС. Перерасчет проведут управляющие компании, причем, в автоматическом режиме. Эти деньги пойдут на оплату текущих платежей за свет.

ТАРИФЫ НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ 2023 В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Квартиры с газовыми плитами:

Одноставочный - 5,15 руб/кВТ.ч

Дневной - 6,01 руб/кВТ.ч;

Ночной - 2,86 руб/кВТ.ч.

Для квартир и домов с электроплитами:

Одноставочный - 3,61 руб/кВТ.ч

дневной - 4,21 руб/кВТ.ч

ночной - 2,00 руб/кВТ.ч

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