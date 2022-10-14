Примадонна уехала в Израиль в конце сентября Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Владимир Шахрин в интервью «КП-Екатеринбург» высказал отношение к уехавшей из России Алле Пугачевой. Примадонна с детьми Лизой и Гарри переехала в Израиль в конце сентября.

- Я с ней практически не знаком, ничего про нее не знаю и не знаю ее жизненные обстоятельства. Один раз видел Аллу Пугачеву живьем. Меня эта тема как-то даже не волнует. Я не хочу ни осуждать, ни оправдывать. Но есть у меня неприятное ощущение брезгливости, честно говоря. Это как, когда ты едешь в общественном транспорте с детьми, а рядом человек начинает ругаться матом. У тебя складывается брезгливое отношение к нему, но ты едешь себе дальше. Чего теперь драку что ли устраивать? По большому счету я понимаю, что ничего такого не случилось. Уехало два десятка артистов. Это их дело...

Напомним, эмиграция Примадонны вызвала в ее адрес шквал критики. Ранее певица также удивила общественность, попросив Минюст признать ее иногентом след за мужем Максимом Галкиным*.

В большом интервью «КП-Екатеринбург» Владимир Шахрин также рассказал о сборе гуманитарной помощи фронтовикам и впервые высказал отношение к частичной мобилизации и специальной военной операции на Украине.

Об уехавших из России звездах чаще всего высказывается светская львица Мария Погребняк. Недавно она также раскритиковала Валерия Меладзе и Ивана Урганта за выходку на концерте в Ташкенте, заявив, что им стыдно быть россиянами.

*Минюст РФ включил Максима Галкина в список физлиц-иноагентов.

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