СК проверит Клаву Коку, оскандалившуюся после выступления возле храма

Клава Кока оказалась в центре скандала после выступления на Дне знаний во Владивостоке Фото: Алексей БУЛАТОВ

Следственный комитет РФ проверит певицу из Екатеринбурга Клаву Коку. Заявление на артистку написали общественники из Фонда защиты национального исторического наследия, сообщает ТАСС. Они попросили следователей проверить Клаву Коку на предмет нарушения ею права на свободу совести и вероисповеданий и возбудить в отношении нее уголовное дело. Все из-за выступления возле храма во Владивостоке.

- Необходимо пресекать преступные действия в том числе некоторых российских исполнителей, творчество которых не только не несет абсолютно никакой пользы, но и губительно влияет на подрастающее поколение, а также оскорбляет чувства верующих, - рассказал ТАСС директор фонда защиты национального исторического наследия Александр Карабанов

Напомним, Клава Кока оказалась в центре грандиозного скандала после выступления на Дне знаний во Владивостоке. Она исполнила на детском празднике со сцены песни «Мне пох» и «Пьяную домой». Тогда популярную певицу обвинили, в том числе в развращении молодежи. Исполнительница несколько дней никак не комментировала ситуацию, но конфликт начал набирать настолько серьезные обороты, что она больше не смогла молчать и заявила, что попросту не знала, что выступает рядом с храмом.

- Я не видела церковь и не знала, что она там находится. Более того, артист не выбирает место, где располагается сцена. Я - православная и крещеная. И я бы никогда не позволила себе осквернить веру любой конфессии, - рассказывала Клава Кока в своем telegram-канале.

Также она поделилась с поклонниками, что после обвинений вместе с лейблом Black Star планирует обратиться в прокуратуру.

По статье 148 УК РФ «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий» певице может грозить до одного года лишения свободы.

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