Новый финансовый сервис для водителей-партнеров Яндекс Такси запустили в Екатеринбурге

Виртуальную банковскую карту системы МИР предложат оформить самозанятым водителям-партнерам Яндекс Такси. Выпуском и обслуживанием продукта занимается АО «Яндекс Банк» (лицензия ЦБ РФ № 302). Оформить его можно в водительском приложении Яндекс Про. В самой программе можно следить за поступлениями средств на счет и расходами, не нужно устанавливать дополнительно другие приложения.

Главное преимущество карты для таксистов — оплату за выполненный заказ перечисляют спустя три минуты после завершения поездки. Выплаты без дополнительных сборов. Другие банки и сервисы могут взимать за подобную услугу свой процент.

Обслуживание и выпуск карты бесплатны. Водителям начислят кешбэк 10% при оплате топлива на АЗС с помощью любого приложения Яндекса и по 5% за покупки на Маркете и в ресторанах быстрого питания.

Для оплаты картой бесконтактным способом можно скачать на смартфон с операционной системой Android приложение Mir Pay. В ближайшие недели в Екатеринбурге (и других городах России) появится возможность получения физической карты. Пока ее выдают только в Центрах для водителей, которые расположены в Москве и Санкт-Петербурге.