В Екатеринбурге выставили на продажу лофт скандально известного фотографа Дмитрия Лошагина

В объявлении говорится, что за эти деньги новый владелец получит фотостудию с жилыми помещениями Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге выставили на продажу лофт на Белинского, который принадлежит скандально известному фотографу Дмитрию Лошагину, который сидел в колонии за убийство жены-модели и вышел в августе прошлого года.

Недвижимость оценили в 50 миллионов рублей, в объявлении говорится, что за эти деньги новый владелец получит фотостудию с жилыми помещениями на верхнем техническом этаже.

- Высота потолков от 2 до 7 метров. Есть проект, позволяющий сделать антресоль и добавить 100 метров площади. Центр города. Видовые характеристики. Есть паркинг на 100 «квадартов». Продается за дополнительную плату, - говорится в объявлении.

Фото: скриншот объявления

Напомним, что еще в сентябре 2013 года, когда в изуродованном теле, найденном в лесу в 40 километрах от Екатеринбурга, опознали Юлию Прокопьеву, Лошагин выставил на продажу свой элитный лофт за 49,5 миллионов и засобирался в срочную командировку. Второй раз недвижимость пытались продать в 2015 году, а позже просто сдавали в аренду.

После выхода на свободу, фотограф заявил в разговоре с «КП-Екатеринбург», что скорее всего снова попытается продать лофт.

- Раньше цена была завышена, теперь – занижена. Буду продавать. Вообще я застал лофт в ужасном состоянии. Арендаторы зачем-то сняли в гримерке зеркала и свет, на портрет Билла Эванса клеили двусторонний скотч, устраивали вечеринки, шашлыки на балконе жарили, - негодовал сам Дмитрий Лошагин.

Дмитрий Лошагин вышел из колонии по УДО в августе прошлого года Фото: Алексей БУЛАТОВ

В итоге на ремонт помещения ушло порядка двух месяцев. При этом предыдущие арендаторы оставили долгов на 600 тысяч рублей, которые пришлось оплачивать фотографу.

- Судиться я пока не хочу. Выплачивать придется мне, как собственнику. Содержание лофта обходится примерно в 30 тысяч рублей ежемесячно, он предназначен только для работы, - добавляет Дмитрий Лошагин.

Кстати, сам фотограф вернулся к съемкам уже через два месяца после выхода из колонии. Тогда его адвокат Сергей Лашин выкладывал в историю Instagram* кадры из студии, на которых уральцу позируют три человека.

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