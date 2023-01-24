Сказано - сделано: что поможет жителям Екатеринбурга сдержать новогодние обещания

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Похудеть, начать заниматься спортом и правильно питаться, найти новую работу, выучить иностранный язык - вот самые частые обещания, которые мы даем себе в канун Нового года. Правда, начать новую жизнь получается далеко не всегда, ведь для этого требуется не только сила воли, но и деньги. А после новогодних каникул в бюджете остается порядочная брешь. Вот несколько подсказок, которые помогут достичь желаемого.

МАЛЕНЬКИЕ ШАГИ К ЦЕЛИ

Не нужно действовать по принципу «все и сразу». Чтобы резко бросить, сесть на диету или начать бегать, нужна огромная сила воли. А первая неудача может поставить крест на всех начинаниях. Поэтому поставьте перед собой цель и идите к ней постепенно, небольшими шагами. Например, для начала перестаньте есть сладкое или мучное по вечерам, потом во второй половине дня, потом хотя бы через день. Заниматься спортом начинайте с небольших тренировок по 15-20 минут, постепенно увеличивая нагрузку. Так вы испытаете меньший стресс и легче добьетесь своего.

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ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ

Иногда для того, чтобы осуществить свою мечту, нужны деньги. А в январе с этим непросто - праздничное застолье, подарки и развлечения заметно облегчили кошелек. Но для тех, кто настроен серьезно, выгодные предложения всегда найдутся. К примеру, держатели карты «Мир», которые участвовали в акции «Меняйте Приветы на кешбэк и скидки», с ноября по декабрь прошлого года собирали виртуальные баллы-Приветы за выполнение простых заданий –потратиться на развлечения, сходить в ресторан, купить детские товары или косметику. К слову, для тех, кто уже зарегистрирован в программе лояльности платежной системы, баллы все равно могли накопиться автоматически - ведь задания выполнялись в популярных категориях, в которых каждый из нас совершает повседневные траты.

Как бы то ни было, сейчас самое время проверить свой бонусный счет в личном кабинете на сайте отечественной платежной системы или в мобильном приложении. И обменять баллы на призы - кешбэк на определенные категории товаров или промокоды на скидки в популярных магазинах и подписки онлайн-сервисов. Те, кто занимается саморазвитием, могут воспользоваться кешбэком 5% в категории «Обучение» (к ней относятся в том числе специализированные курсы и школы дистанционного обучения), получить 15% скидки на первое занятие с репетитором в «Фоксфорд» или такую же скидку в 15% на покупку занятий на платформе IU.RU. Выгодные условия действуют до 31 января 2023 года.

МОТИВАЦИЯ И ПООЩРЕНИЕ

Рано или поздно вам захочется все бросить со словами - «Все равно ничего не выйдет». Это нормально, от срывов никто не застрахован. Но даже если такое произошло, постарайтесь не отказываться от движения к своей цели, а для этого найдите то, что будет поддерживать вашу решимость. Например, зарегистрируйтесь на тематических форумах и общайтесь с близкими по интересам людьми. Читайте мотивирующие статьи, смотрите вдохновляющие фильмы. Ну и, конечно, поощряйте себя за небольшие, но такие важные для вас достижения. Купите любимый парфюм, полезный гаджет или приготовьте любимое лакомство.