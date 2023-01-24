На Урале медики в новогоднюю ночь спасли пенсионера и коллегу-водителя, у которого остановилось сердце во время вызова

Руслан Ярулин сам сел за руль машины скорой помощи. Фото: предоставлено пресс-службой больницу Каменска-Уральского

В Каменске-Уральском в новогоднюю ночь фельдшеры реанимационной бригады скорой помощи спасли жизнь сразу двух человек. Бригада в составе фельдшеров Руслана Ярулина и Марины Новокрещеновой выехала на вызов к пожилому мужчине. Пенсионер жаловался на боли в груди.

- Вызов поступил в ночь с 31 декабря на 1 января около четырех утра. Наши фельдшеры поднялись на пятый этаж в квартиру к 86-летнему мужчине, обследовали его и выявили у него вероятность инфаркта, провели первую помощь, - рассказала «КП-Екатеринбург» пресс-секретарь городской больницы Каменска-Уральского Елена Апрод.

После этого было принято решение спустить пациента на носилках к машине скорой. Чтобы спустить пациента фельдшерам на помощь пришел их водитель. Но уже на первом этаже он пожаловался на головокружение. Водитель успел только улыбнуться, а после этого потерял сознание. У него произошла остановка дыхания, а затем сердца.

- Мы начали его реанимировать, ни секунды не раздумывая. Я делал непрямой массаж сердца. Марина подготовила катетер и дефибриллятор. Мы с ней даже не разговаривали – каждый знал, что делать. Никакой растерянности не было, а осознание произошедшего пришло гораздо позже, - говорит фельдшер Руслан Ярулин.

Руслан Ярулин параллельно преподает в медицинском колледже Каменска-Уральского. Фото: личная страница Руслана Ярулина в социальной сети «ВКонтакте»

Реанимация длилась две минуты. После чего у мужчины-водителя появился пульс. Приехавшая бригада скорой помощи отвезла в больницу пациента с инфарктом.

- Руслан сам сел за руль автомобиля скорой помощи, чтобы отвезти водителя в отделение реанимации. Марина была в это время рядом с ним. В реанимации городской больницы водителю оказывали дальнейшую помощь. Без особых причин, по случайности пациент с подтвержденным инфарктом и водитель скорой помощи оказались в одной палате. Им была проведена коронарография (рентгеноконтрастный метод исследования), а также высокотехнологичная диагностика, лекарственная терапия. Пациентов выписали на прошлой неделе, - добавила Елена Апрод.

Елена Апрод отметила, что у водителя после клинической смерти сохранилась память. Фельдшеров Руслана Ярулина и Марину Новокрещенову поблагодарили коллеги. А их случай новогоднего спасения будет представлен на конкурсе территориального центра медицины катастроф.

Марина Новокрещенова пришла на станцию скорой помощи два года назад. Фото: личная страница Марины Новокрещеновой в социальной сети «ВКонтакте»

Известно, что фельдшер Руслан Ярулин работает на станции скорой помощи уже 16 лет. Параллельно он преподает в Свердловском областном медицинском колледже Каменска-Уральского. Его коллега Марина Новокрещенова пришла в бригаду два года назад.