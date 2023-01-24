Какие образовательные, деловые, туристические выставки посетить в Екатеринбурге в 2023 году

В 2023 году выставки будут важным элементом празднования 300-летия Екатеринбурга Фото: Алексей БУЛАТОВ

Администрация Екатеринбурга утвердила перечень выставок, которые запланированы в Екатеринбурге при участии мэрии. 2023 год стал юбилейным для города, летом Екатеринбург отмечает 300-летие. Учитывая важность года для продвижения города, чиновники подготовят ряд крупных международных и межрегиональных выставок.

Календарь крупных выставок в Екатеринбурге в 2023 году

7.04.2023 – 8.04.2023

Международная туристская выставка «Лето-2023»

Организатором выступает департамент общественных связей администрации города Екатеринбурга. Техническим оператором назначено общество с ограниченной ответственностью «Экспоком.ИНК».

Место: Деловой выставочный центр, ул. Куйбышева, дом 44д.

18.04.2023 – 20.04.2023

Выставка строительных, отделочных материалов и инженерного оборудования Build Ural

Мероприятие организует комитет по строительству администрации города Екатеринбурга. Техническим оператором станет общество с ограниченной ответственностью «Международная выставочная компания».

Место: Международный выставочный центр «Екатеринбург-ЭКСПО». ЭКСПО-бульвар, дом 2

27.04.2023 – 29.04.2023

Образовательная выставка-форум SMART EXPO-Ural

Организацию мероприятия на себя берет департамент образования администрации города Екатеринбурга. Помощь в организации окажет общество с ограниченной ответственностью «Межрегиональная выставочная компания-Урал».

Место: Уральский центр развития дизайна, ул. Горького, д. 4а

21.09.2023 – 23.09.2023

Выставка мебели, комплектующих и оборудования для лесозаготовки, деревообработки и мебельного производства «Мебель & Деревообработка Урал»

Ответственным лицом по организации от мэрии стал комитет промышленной политики и развития предпринимательства администрации города Екатеринбурга. Технический оператор –общество с ограниченной ответственностью «Международная выставочная компания».

Место: Международный выставочный центр «Екатеринбург-ЭКСПО», ЭКСПО-бульвар, д. 2

Сентябрь-2023

Выставка оборудования и материалов для эстетической косметологии, парикмахерского и ногтевого сервиса Beauty Show Ural - 2023

Точные даты не обозначены. Проработку выставки на себе возьмет комитет по организации бытового обслуживания населения администрации города Екатеринбурга. Техническим оператором назначено общество с ограниченной ответственностью «Международная выставочная компания».

Место: Международный выставочный центр «Екатеринбург-ЭКСПО». ЭКСПО-бульвар, д. 2

3.10.2023 – 6.10.2023

X Международный форум и выставка 100+ TechnoBuild

Выставку организует комитет по строительству и департамент архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений администрации города Екатеринбурга. Организацию на себя берет общество с ограниченной ответственностью «Оргкомитет Строитель».

Место: Международный выставочный центр «Екатеринбург-ЭКСПО», ЭКСПО-бульвар, д. 2

3.10.2023 – 6.10.2023

Международная специализированная выставка «УРАЛЭКСПОКАМЕНЬ»

Ответственным назначен комитет промышленной политики и развития предпринимательства администрации города Екатеринбурга. Техническим оператором мероприятия станет ассоциация предприятий каменной отрасли «Центр камня».

Место: Международный выставочный центр «Екатеринбург-ЭКСПО», ЭКСПО-бульвар, д. 2

6.10.2023 – 7.10.2023

Международная туристская выставка Expotravel-2023

Выставку по туризму проработает департамент общественных связей администрации города Екатеринбурга. В организации поможет общество с ограниченной ответственностью «Экспоком.ИНК».

Место: Деловой выставочный центр, ул. Куйбышева, д. 44д

17.10.2023 – 19.10.2023

Международная выставка сельскохозяйственной техники, материалов и оборудования для животноводства и растениеводства «АГРОПРОМ Урал»

Ответственным организатором станет комитет по товарному рынку администрации города Екатеринбурга. Реализует идеи общество с ограниченной ответственностью «Международная выставочная компания».

Место: Международный выставочный центр «Екатеринбург-ЭКСПО», ЭКСПО-бульвар, д. 2

17.10.2023 – 19.10.2023

Выставка продуктов питания, оборудования, упаковки InterFood Ural совместно с выставкой оборудования, упаковки и ингредиентов для производства продуктов питания и напитков Foodtech Ural

Организацией от мэрии займется комитет по товарному рынку администрации города Екатеринбурга. Техническим оператором назначено общество с ограниченной ответственностью «Международная выставочная компания».

Место: Международный выставочный центр «Екатеринбург-ЭКСПО», ЭКСПО-бульвар, д. 2

17.10.2023 – 19.10.2023

Выставка-форум по логистике и коммерческому транспорту Translogistica Ural

Форум будет создаваться специалистами комитета по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети и комитета по товарному рынку администрации города Екатеринбурга. Техническим оператором станет общество с ограниченной ответственностью «Международная выставочная компания».

Место: Международный выставочный центр «Екатеринбург-ЭКСПО», ЭКСПО-бульвар, д. 2