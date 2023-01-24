Какие образовательные, деловые, туристические выставки посетить в Екатеринбурге в 2023 году

В 2023 году выставки будут важным элементом празднования 300-летия Екатеринбурга
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Администрация Екатеринбурга утвердила перечень выставок, которые запланированы в Екатеринбурге при участии мэрии. 2023 год стал юбилейным для города, летом Екатеринбург отмечает 300-летие. Учитывая важность года для продвижения города, чиновники подготовят ряд крупных международных и межрегиональных выставок.
7.04.2023 – 8.04.2023
Международная туристская выставка «Лето-2023»
Организатором выступает департамент общественных связей администрации города Екатеринбурга. Техническим оператором назначено общество с ограниченной ответственностью «Экспоком.ИНК».
Место: Деловой выставочный центр, ул. Куйбышева, дом 44д.
18.04.2023 – 20.04.2023
Выставка строительных, отделочных материалов и инженерного оборудования Build Ural
Мероприятие организует комитет по строительству администрации города Екатеринбурга. Техническим оператором станет общество с ограниченной ответственностью «Международная выставочная компания».
Место: Международный выставочный центр «Екатеринбург-ЭКСПО». ЭКСПО-бульвар, дом 2
27.04.2023 – 29.04.2023
Образовательная выставка-форум SMART EXPO-Ural
Организацию мероприятия на себя берет департамент образования администрации города Екатеринбурга. Помощь в организации окажет общество с ограниченной ответственностью «Межрегиональная выставочная компания-Урал».
Место: Уральский центр развития дизайна, ул. Горького, д. 4а
21.09.2023 – 23.09.2023
Выставка мебели, комплектующих и оборудования для лесозаготовки, деревообработки и мебельного производства «Мебель & Деревообработка Урал»
Ответственным лицом по организации от мэрии стал комитет промышленной политики и развития предпринимательства администрации города Екатеринбурга. Технический оператор –общество с ограниченной ответственностью «Международная выставочная компания».
Место: Международный выставочный центр «Екатеринбург-ЭКСПО», ЭКСПО-бульвар, д. 2
Сентябрь-2023
Выставка оборудования и материалов для эстетической косметологии, парикмахерского и ногтевого сервиса Beauty Show Ural - 2023
Точные даты не обозначены. Проработку выставки на себе возьмет комитет по организации бытового обслуживания населения администрации города Екатеринбурга. Техническим оператором назначено общество с ограниченной ответственностью «Международная выставочная компания».
Место: Международный выставочный центр «Екатеринбург-ЭКСПО». ЭКСПО-бульвар, д. 2
3.10.2023 – 6.10.2023
X Международный форум и выставка 100+ TechnoBuild
Выставку организует комитет по строительству и департамент архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений администрации города Екатеринбурга. Организацию на себя берет общество с ограниченной ответственностью «Оргкомитет Строитель».
Место: Международный выставочный центр «Екатеринбург-ЭКСПО», ЭКСПО-бульвар, д. 2
3.10.2023 – 6.10.2023
Международная специализированная выставка «УРАЛЭКСПОКАМЕНЬ»
Ответственным назначен комитет промышленной политики и развития предпринимательства администрации города Екатеринбурга. Техническим оператором мероприятия станет ассоциация предприятий каменной отрасли «Центр камня».
Место: Международный выставочный центр «Екатеринбург-ЭКСПО», ЭКСПО-бульвар, д. 2
6.10.2023 – 7.10.2023
Международная туристская выставка Expotravel-2023
Выставку по туризму проработает департамент общественных связей администрации города Екатеринбурга. В организации поможет общество с ограниченной ответственностью «Экспоком.ИНК».
Место: Деловой выставочный центр, ул. Куйбышева, д. 44д
17.10.2023 – 19.10.2023
Международная выставка сельскохозяйственной техники, материалов и оборудования для животноводства и растениеводства «АГРОПРОМ Урал»
Ответственным организатором станет комитет по товарному рынку администрации города Екатеринбурга. Реализует идеи общество с ограниченной ответственностью «Международная выставочная компания».
Место: Международный выставочный центр «Екатеринбург-ЭКСПО», ЭКСПО-бульвар, д. 2
17.10.2023 – 19.10.2023
Выставка продуктов питания, оборудования, упаковки InterFood Ural совместно с выставкой оборудования, упаковки и ингредиентов для производства продуктов питания и напитков Foodtech Ural
Организацией от мэрии займется комитет по товарному рынку администрации города Екатеринбурга. Техническим оператором назначено общество с ограниченной ответственностью «Международная выставочная компания».
Место: Международный выставочный центр «Екатеринбург-ЭКСПО», ЭКСПО-бульвар, д. 2
17.10.2023 – 19.10.2023
Выставка-форум по логистике и коммерческому транспорту Translogistica Ural
Форум будет создаваться специалистами комитета по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети и комитета по товарному рынку администрации города Екатеринбурга. Техническим оператором станет общество с ограниченной ответственностью «Международная выставочная компания».
Место: Международный выставочный центр «Екатеринбург-ЭКСПО», ЭКСПО-бульвар, д. 2