Где в Екатеринбурге отдать дань памяти людям, пострадавшим в Холокост

Екатеринбургский еврейский общинный центр 'Синагога'. Торжественно-траурная церемония в Международный день памяти жертв Холокоста в 2020 году Фото: Алексей БУЛАТОВ

XIX ежегодная неделя памяти жертв Холокоста проходит с 24 по 31 января 2023 года. Памятная дата отмечена в календаре 27 января. Жертв концлагерей вспоминают по всей России. Екатеринбург не стал исключением и организовал серию мероприятий в рамках недели памяти. В городе пройдут лекции, спектакли и выставки, посвященные Холокосту.

Афиша мероприятий недели памяти жертв Холокоста в Екатеринбурге в 2023 году

24 января – открытие выставки «Бабочка. Дети Холокоста». Экспозиция рассказывает о детях, оказавшихся в концлагере Аушвица (Освенцим). В основу концепции проекта легло стихотворение Павла Фридмана «Бабочка», написанное в концентрационном лагере.

Место: Школа №167 Екатеринбурга, улица Фрезеровщиков, 84а. Для посещения выставки необходимо связаться с организаторами по телефону +7(912)228-55-92 (Екатерина Мельчугова).

25 января – открытие выставки «Нюрнберг. Токио. Хабаровск. Без срока давности». Экспозиция содержит архивные документы о ходе Нюрнбергского, Токийского и Хабаровского судебных процессов, где были осуждены военные преступники нацистской Германии и милитаристской Японии.

Позже на площадке пройдет закрытый показ и встреча с кинорежиссером Алексеем Федорченко для школьников.

Место: киноконцертный центр «Премьер Зал Омега», проспект Космонавтов, 41.

26 января - лекция-экскурсия о том, как тема Холокоста раскрывается в искусстве Эрнста Неизвестного.

Место: Художественный музей Эрнста Неизвестного, улица Добролюбова, 14.

27 января – церемония награждения победителей ежегодного городского конкурса «Праведники народов мира». Школьники рассказывали в своих работах о том, как воспринимают ужас Холокоста. Для сочинений подростки изучали тему несколько месяцев и анализировали исторические источники.

Далее здесь пройдет закрытый показ спектакля детского театрального коллектива «Фейерверк» «Адресат выбыл». Пьеса основана на реальных событиях. Она построена на письмах двух друзей детства еврея Макса и немца Мартина, которые 1930-х годах оказываются по разные стороны «идеологических баррикад».

Место: Свердловская детская филармония, улица 8 Марта, 36. Для посещения мероприятия необходимо связаться с организаторами по телефону +7(912)228-55-92 (Екатерина Мельчугова).

27 января – поэтическая встреча памяти жертв Холокоста. Мероприятие подготовлено общинным центром «Синагога» при содействии агентства «Сохнут».

Место: агентство «Сохнут», ул. Куйбышева, 38а. Вход свободный.

30 января – лекция Натальи Урбанской «Далекая близкая боль». Для посещения мероприятия необходимо связаться с организаторами по телефону +7(912)228-55-92 (Екатерина Мельчугова).

Место: Библиотека им. В. Г. Белинского, ул. Белинского, 15.