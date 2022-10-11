На Урале три Олега-рецидивиста пытались взорвать банкомат с помощью газа

Преступники оставили улики в магазине. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области

Еще одна неудачная попытка разбогатеть варварским методом была раскрыта в поселке Горноуральском. Там трое мужчин попытались подорвать банкомат в продуктовом магазине. Мужчины в медицинских масках взломали дверь в магазин и решили с помощью баллона с пропаном взорвать банкомат. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области.

- Уральские гангстеры принесли с собой баллон с пропаном в надежде на то, что это поможет сорвать куш. Они подготовили объект покушения для подрыва, спрятались, закрыв уши от предстоящего мощного хлопка. Но фортуна в тот день была не на их стороне, и газ не взорвался. Кроме того, сработала охранная сигнализация. Криминальные компаньоны сообразили, что пора «рвать когти», чтобы не распрощаться со свободой. Нападавшие поспешно скрылись, - сообщил пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых.

Мужчины работали на стройке в Екатеринбурге. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области

Грабители – неудачники оставили на месте преступления свои улики, которые в дальнейшем помогли оперативникам найти их. Поймать их удалось в Среднеуральске, где они и жили. Трудились любители крупных сумм простыми строителями в Екатеринбурге.

- Ими оказались три Олега, 1978 и 1993 годов рождения. Один из них зарегистрирован в Кунашакском районе Челябинской области, двое других – в Реже. Они уже были ранее судимы по разным статьям. Последний раз освободились из колоний №54 Новой Ляли и №19 Тавды в 2008 и 2011 годах, - добавил полковник Горелых.

Задержали грабителей в Среднеуральске. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области

Ранее три Олега уже отбывали наказание за кражу, грабеж, побои. Кроме того, на их счету половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста. На этот раз, группа трех Олегов решила содействовать следствию.

Теперь три Олега получат наказание до десяти лет лишения свободы по части 4 статьи 158 УК РФ «кража, совершенная организованной группой, в особо крупном размере». Полицейские также проводят проверку на причастность преступной банды к другим деяниям.