Прогноз погоды в Екатеринбурге и Свердловской области с 23 по 27 января 2023 года

Теплая погода помогает в развлекательных поездках за город Фото: Алексей БУЛАТОВ

Весенняя погода в Екатеринбурге и Свердловской области вместо традиционных крещенских морозов продолжает удерживаться на Среднем Урале. По оценкам метеорологов, погода, теплее климатических значений на 5-8 градусов, будет удерживаться всю предстоящую рабочую неделю.

- В ближайшую неделю ситуация в атмосфере изменится незначительно. Атмосферные фронты проследуют через территорию Среднего Урала без особых последствий, лишь в отдельные дни вероятен слабый снег и в горной зоне усилится ветер до 18 м/с. Температура будет превышать климатические значения на 5-8°: 26-27 января ожидается ночью -9... -14°, днем -4... -9°, 28-29 января ночью -13... -18°, днем -6... -11°, - сообщает главный метеоролог Свердловской области Галина Шепоренко.

Погода 23 января 2023 года в Свердловской области, по оценке синоптика Алексея Пулина, будет следующей: днем в регионе будет от -5 до -10. Прогноз погоды в Екатеринбурге 23 января будет схожим: от -6 до -8 градусов днем, ночью до -8. Ветер западный, северо-западный 3-8 метров в секунду, ночью порывы до 12 метров в секунду. Облачно, и возможен небольшой снег.

24 января в Екатеринбурге прогноз погоды будет следующим: до -3 градусов днем, до -9 градусов ночью, пасмурно и без осадков. В Свердловской области – днем -3... -6, ночью до -10 градусов. 25 января в Екатеринбурге столбики термометров днем остановятся на отметках -5... -7 градусов, ночью – до -4, возможен снег. 26 и 27 января вновь придут нулевые отметки: днем 26 января воздух в Екатеринбурге прогреется до -2 градусов, ночью опустится до -3 с небольшим снегом и пасмурным небом. 27 января погода в Екатеринбурге будет еще более весенней: днем до 0 градусов, ночью от -3 до -6 градусов и пасмурно.

Холод начнет возвращаться в регион только в грядущие выходные.