«На въезд пробка, на выезд - нет»: свердловчанка рассказала об обстановке на Крымском мосту после теракта

10 октября она вместе с молодым человеком выехала с полуострова в направлении Сочи на автомобиле. Фото: REUTERS

Жительница Березовского Екатерина Тимина уже два года живет в Крыму. 10 октября она вместе с молодым человеком должна была выехать с полуострова в направлении Сочи на автомобиле. Путь пары пролегал через Крымский мост.

Не смотря на ЧП, которое произошло 8 октября - украинские спецслужбы устроили теракт на Крымском мосту, менять маршрут свердловчанка не стала. В разговоре с «КП-Екатеринбург» она рассказала, какая сейчас обстановка на мосту после ЧП и долго ли им пришлось ждать проезда.

«МАШИНУ ТЩАТЕЛЬНО ОСМАТРИВАЛИ»

- У нас был запланирован отпуск за два месяца. В субботу, 8 октября, все это происходит с мостом, а в понедельник нам уже выезжать. Я сначала думала, что все эти фото и видео подрыва моста – это фейк. Потом убедилась, что ошиблась, - делится с «КП Екатеринбург» Екатерина Тимина.

Девушка рассказывает, что сразу же после взрыва на Крымском мосту местных жителей охватила паника. По ее словам, люди в первые часы поехали на заправки, побежали в магазины. Но сейчас все спокойно: волнение сошло на нет. Трудностей в Крыму также не наблюдается. Сейчас затруднения наблюдаются при въезде в Крым, а вот на выезде попасть на мост не сложно.

- Трудностей в передвижении в самом Крыму нет. Мы очень переживали, что на мосту будут километровые очереди. К мосту мы приехали, нас проверили: мне пришлось выйти из машины, ее осматривали полностью, но очередь была небольшая. На въезд в сам Крым пробка километра два, она больше, - уточняет туристка.

Так выглядит въезд на контроль 10 октября. Фото: Екатерина Тимина

В настоящее время пара не планирует переезжать из Крыма. Екатерина перебралась на курорт еще в 2020 году, после знакомства с ее молодым человеком.

- Мы очень любим Крым. Мы здесь живем уже два года: в 2020 году мы сюда приехали. Мы с моим молодым человеком познакомились в Березовском, он сюда уехал первым, а потом позвал и меня следом. Мы с ним дружили, потом я сюда приехала, все закрутилось и завертелось, - рассказывает Екатерина Тимина.

Также девушка отмечает, что и среди туристов нет какого-то тревожного настроения. Хоть сейчас и не отпускной сезон, приезжие все равно есть и не спешат покидать полуостров.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ НА КРЫМСКОМ МОСТУ

Подрыв грузового автомобиля случился утром 8 октября. Он повлек за собой возгорание семи топливных цистерн на железнодорожных путях. Кроме того, оказалась частично разрушена шоссейная часть Крымского моста, движение пришлось остановить.

По предварительным данным, трое человек после взрыва пропали без вести, еще трое числятся погибшими. Сейчас движение по Крымскому мосту восстановлено: проехать по нему можно как со стороны полуострова, так и со стороны Краснодарского края.

За расследование взялись СКР и ФСБ. Следователи уже установили предварительные данные подорвавшегося грузовика и его собственника. Это житель Краснодара Борис Юсубов. Службы расценивают случившееся как теракт: цель не только парализовать движение, но и уничтожить уникальный для страны объект.