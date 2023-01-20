В Полевском взорвалась квартира

ЧП случилось во втором часу дня Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Во втором часу дня в Полевсокм на улице Коммунистической раздался грохот. Затем, как сообщают очевидцы, от четырехэтажного жилого дома стал подниматься дым.

- Сначала стекла выбило, потом крик - думала, что так громко отношения выясняют - уже в полицию хотела звонить, - рассказывают в соцсетях очевидцы. - А потом воздух напротив окна колыхнулся, громкий хлопок и уже огонь в квартире увидела. Быстрее вызвала газовщиков и пожарных. А там уже люди из окон высовываться начали... Жуть...

По предварительным данным, никто из людей не пострадал Фото: vk.com/podslushanopolevskoi

Как выяснилось, ЧП случилось в квартире на первом этаже. После взрыва начался пожар.

- На площади в 24 квадратных метра горели домашние вещи, - уточняют в ГУ МЧС по Свердловской области. - До прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались 4 человека. Огнеборцы с помощью трехколенных лестниц спасли 6 человек. Пострадавших нет.

В тушении пожара участвовали 10 человек личного состава и 3 единицы техники Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Уже через 50 минут огонь был локализован. Всего в тушении пожара участвовали десять сотрудников МЧС и три пожарные машины.