Соцпакет и белый халат: в УГМУ рассказали, что поможет закрыть дефицит врачей на Урале к 2030 году

Ольга Ковтун на пресс-завтраке презентовала журналистам программу развития УГМУ «Приоритет 2030». Фото: Лариса НИКИТИНА

Впервые в 2022 году количество студентов уральского медицинского вуза достигло исторического максимума – 8680 человек. В 2021 году обучалось 7720 человек. В этом учебном году здесь приняли больше студентов на бюджет, а также увеличили число иностранных студентов до 938 человек, в 2021 году – 739. Выросло и финансирование программы «Приоритет 2030»: с 223,6 млн рублей в 2021 году до 307,9 млн рублей в 2022 году.

О том, как программа развития вуза поможет преодолеть кадровый дефицит отрасли здравоохранения в Свердловской области, «Комсомольской правде» рассказала академик РАН, ректор УГМУ Ольга Ковтун:

– Университет активно взаимодействует с регионом и выполняет главный заказ по подготовке кадров для здравоохранения. Мы можем набирать и готовить еще больше специалистов за счет областного бюджета. Но есть и другая сторона вопроса – условия и социальная поддержка.

Почему наш губернатор Евгений Куйвашев сейчас и продвигает программу «Кампус».

Например, студенты, которые приезжают из маленьких городов и обучаются за счет средств областного бюджета, не получают стипендию, как те, кто прошел по высоким баллам ЕГЭ. Как им жить?

По программе «Кампус» панируется, что студенты, которые будут учиться на хорошо и отлично, смогут получать стипендию в размере 10 тысяч рублей. Это хорошее подспорье, ведь не каждая семья может поддержать своего студента.

Сегодня и на совете ректоров страны поднимается вопрос о введении единого социального пакета для студентов и выпускников.

В нашем регионе уже действуют такие меры поддержки, как выплата подъемных, действуют программы «Земский врач» и «Земский фельдшер». Несколько свердловских муниципалитетов выплачивают стипендию своим целевикам, а также компенсируют аренду жилья. Предоставляют жилье.

На недавней Ярмарке вакансий мы агитировали студентов 6 курса поехать работать в города и веси Свердловской области. Выпускники, которые учились за счет средств областного бюджета, отрабатывают три года, целевики после ординатуры должны отработать пять лет.

Нужно отметить, что больницы в регионе стали современными: обновился их облик, модернизировалось наполнение. Но там нужны специалисты. А молодым специалистам, в свою очередь, требуется всё для комфортной жизни: интернет, кинотеатры, детсады и другое. И здесь нужна заинтересованность глав муниципалитетов.

Есть хорошие примеры, когда свердловские муниципалитеты предоставляют жилье, помогают с детсадами и школами.

Минздрав Свердловской области официально подтвердил, что дефицит врачей в прошлом году был 925 человек, в этом году – 821 человек. В основном – не хватает врачей первичного звена.

Кадровый дефицит связан в том числе с тем, что люди уходят на пенсию, меняют профессию, уходят из-за синдрома выгорания и других причин. Больницы региона остро нуждаются в таких специалистах, как анестезиологи-реаниматологи, хирурги и травматологи-ортопеды, патологоанатомы, акушеры-гинекологи, терапевты и педиатры.

Ольга Ковтун уверена, что благодаря программе развития вуза до 2030 года УГМУ сможет закрыть кадровый дефицит, если и все остальные социальные условия для качественной жизни будущих врачей в регионе удастся создать.