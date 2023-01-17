Как правильно набрать крещенскую воду и как ей пользоваться, рассказал уральский священник

В Крещение православные христиане посещают службы в храмах с чином освящения воды Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как набрать крещенскую воду, когда идти в храм за святой водой в Крещение и как ей правильно пользоваться, уральцам рассказал председатель миссионерского отдела Екатеринбургской епархии отец Даниил Рябинин.

Когда в храме освящают воду в Крещение и есть ли разница между водой, набранной 18 и 19 января

Отмечать Крещение Господне в православных храмах начинают еще 18 января. В этот день службы в церквях идут утром, днем, вечером. Также в части храмов проводится ночная служба с 18 на 19 января. Узнать, когда будут освящать воду в храмах Екатеринбурга и Свердловской области, можно в храме, который вы планируете посетить. Расписание служб каждый приход утверждает самостоятельно заранее.

Воду можно брать из храма после утренней службы 18 января. Как правило, утренняя служба заканчивается в 11-12 часов дня.

Второе освящение воды происходит 19 января. Председатель миссионерского отдела Екатеринбургской епархии отец Даниил Рябинин подчеркивает, что разницы между водой, освященной 18 и 19 января, нет. Не стоит разграничивать их, как это бывает у людей, которые верят в суеверия.

Учитывая, что службы идут весь день, верующие могут прийти в храм в любое время и в спокойном режиме взять освященную воду.

- Есть те, кто любит стоять в очередях. Не надо этим заниматься, надо спокойненько прийти в течение дня в церковь и набрать себе небольшое количество воды, - предупреждает отец Даниил Рябинин. - Не нужно обливаться в самом храме, умываться, пытаться окунуться. Обязательно вам сделают замечание, вы расстроитесь и смажете всю картину общего торжества.

Сколько святой воды взять в уральском храме в Крещение

Часть православных христиан уверены, что в Крещение нужно унести со службы как можно больше воды. Однако и это не больше, чем миф.

- В течение года лично мне хватает одной бутылочки святой воды на один литр. Всегда так ориентируюсь и всем предлагаю такую меру. 10, 20, 150 литров брать не надо, - говорит священник.

Что делать с крещенской святой водой

Святую воду хранят весь год в том месте дома, где стоят иконы и молятся домочадцы. Воду нельзя проливать, а употреблять ее помаленьку до следующего Крещения.

Православные христиане пьют святую воду по утрам сразу после пробуждения, с молитвой. Также ее дают детям и с благоговением пьют во время болезней и простуд.

Какие ошибки можно совершить со святой водой

К святой воде надо относиться с уважением и осторожностью. Не стоит относиться к ней как к обычной жидкости.

- Не нужно набирать огромные объемы крещенской воды. Тем более варить на святой воде суп, заваривать чай или кофе. Это неправильно. Это показывает неблагочестивое отношение к крещенской воде, - предупреждает Даниил Рябинин.