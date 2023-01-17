В Екатеринбурге осудят иностранца, устроившего ДТП на Восточной, после которого погиб пешеход

Авария произошла 11 июня 2022 года на улице Восточной Фото: «КП-Екатеринбург»

В Екатеринбурге на скамье подсудимых скоро окажется 32-летний иностранец, который обвиняется в смертельном ДТП, случившемся 11 июня на улице Восточной. «Комсомольская правда» подробно рассказывала об этом случае.

В половине первого часа ночи иномарка Hyundai Solaris, которой управлял обвиняемый, ехала по левой полосе движения в сторону улицы Куйбышева. По встречной полосе двигалась другая машина той же марки. Обвиняемый, при повороте налево должен был уступить встречному транспорту дорогу, но он этого не сделал и машины столкнулись.

После столкновения двух машин, одну из них выбросило на тротуар, где стоял пешеход Фото: «КП-Екатеринбург»

- В результате столкновения второй автомобиль отбросило вправо, за пределы проезжей части, где он совершил наезд на стоящего на тротуаре 31-летнего мужчину-пешехода. Его зажало между автомобилем Hyundai Solaris и стоящим на тротуаре автомобилем «Киа Рио», - уточнили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Мужчина получил тяжелые травмы и был госпитализирован в больницу. Спустя почти два месяца, в августе, он скончался в больнице. Свою вину обвиняемый признал в полном объеме. Расследование уголовного дела завершено, и оно направлено в Октябрьский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу. За нарушения ПДД при управлении автомобилем, которые по неосторожности привлекли к смерти человека (ч. 3 ст. 264 УК РФ) ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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