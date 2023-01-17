Парк, из которого ушли козы, и сквер без освещения: в мэрии определили пять территорий Екатеринбурга для благоустройства

В числе лидеров голосования - парк 50-летия ВЛКСМ Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 15 декабря в мэрии Екатеринбурга принимали предложения от горожан, какие парки и скверы надо благоустроить в 2024 году. В итоге свои голоса отдали 29 323 человек. Они определили список из пяти фаворитов. Сегодня, 17 января, в администрации города озвучили список. На первом месте оказался парк имени Чкалова, что в окружении улиц Патриса Лумумбы, переулка Коллективный, улицы Газетной и переулка Сухумского.

- За него проголосовали 46% горожан, - рассказала председатель Комитета благоустройства администрации Екатеринбурга Тамара Благодаткова. – Парк достаточно большой. Он был благоустроен очень давно, еще при начале застройки этого микрорайона. Много лет там поддерживается уборка, но вложений дополнительных не было.

На втором месте оказался парк имени 50-летия ВЛКСМ, что в периметре улиц Шаумяна, Ясная, Чкалова. Предпочтение ему отдали 43% жителей, участвовавших в голосовании.

Парк Энгельса оказался на пятом месте в рейтинге голосования Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Все его прекрасно знают со старым плохим названием «Собачий парк», - говорит Тамара Благодаткова. – Сейчас этот парк, конечно, стал значительно лучше, чем раньше. В нем больше не пасутся козы и коровы. Но он требует благоустройства. В нем отсутствует освещение и, конечно, хочется, чтобы горожане пользовались парком так, как им хочется. Люди предлагают много спортивных активностей сделать там.

На третьем месте оказался летний парк Уралмаш. За него проголосовали 1350 человек. На четвертом месте бульвар по улице Титова, что между улицами Братской и Ферганской. Там нет площадок для отдыха и освещения. На финальном пятом месте среди лидеров оказался парк Энгельса, набравший всего 310 голосов. Теперь у горожан впереди второй тур голосования.

- С 15 апреля по 30 мая пройдет рейтинговое голосование, когда мы из этих пяти объектов должны будем выбрать тот, который в 2024 году будет благоустраиваться, - уточнила Тамара Благодаткова. - А за это время мы должны будем разработать по этим объектам небольшие предложения в виде эскизов, концепций, как планируется их развитие.