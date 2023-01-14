Любит кататься на автобусе: подробности поисков 9-летнего мальчика из Полевского

Мальчик проделал путь от родного города до Екатеринбурга Фото: Евгения ГУСЕВА

Вечером 13 января в Полевском произошло страшное для любого родителя событие – пропал ребенок. Загадочно исчез девятилетний мальчик. Его мама отвлеклась буквально на минуту, повернула голову, а сына нет. Женщина забила тревогу, обратилась в полицию и к волонтерам.

- Из-за особенностей здоровья мальчик не говорит, может заблудиться даже в знакомом месте, сам о помощи не попросит. Зато любит ездить на автобусах и может сесть на любой из них, - рассказали в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

Ребенка нужно было срочно найти, ведь он нуждался в медицинской помощи. К поиску подключились информационные координаторы, которые принимают звонки. Тогда же на горячую линию обратилась жительница Екатеринбурга. Она рассказала, что заметила мальчика, которому на вид 10-11 лет. При этом ребенок не мог ничего о себе рассказать.

- Она вышла из автобуса, дошла до подъезда своего дома и заметила, что за ней идёт незнакомый мальчик. На вопросы он не отвечал, где живет – не говорил, только все время повторял: «Папа», - рассказали в поисковом отряде.

Спустя 15 минут к екатеринбурженке и мальчику, которого она нашла, выехал координатор «ЛизаАлерт» Максим. В это же время старший информационный координатор Анастасия сопоставила две заявки и поняла, что найденный в Екатеринбурге ребенок подходит под описание.

Девушка связалась с мамой мальчика и Максимом. Вскоре стало ясно: ребенка нашли. К счастью, мальчишка был жив и здоров. Мама мальчика быстро отправилась за сыном в соседний город. До ее приезда от ребенка ни на шаг не отходила девушка, нашедшая его, и волонтер отряда.