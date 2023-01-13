Как получить бесплатную юридическую помощь в Екатеринбурге

Бесплатная юридическая помощь положена малоимущим, семьям мобилизованных, инвалидам и другим социально незащищенным слоям населения.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Администрация города Екатеринбурга рассказала, кому и при каких условиях полагается оказание бесплатной юридической помощи. Оказывают ее специалисты двух филиалов Государственного юридического бюро.
По данным пресс-службы администрации Екатеринбурга, бесплатную юридическую помощь на законных основаниях можно получить следующим категориям:
малоимущие;
инвалиды I и II группы;
ветераны Великой Отечественной войны, Герои Российской Федерации, Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда, Герои Труда Российской Федерации;
дети-инвалиды, дети-сироты, дети без попечения родителей, а также их законные представители;
лица, желающие принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей;
усыновители;
граждане пожилого возраста и инвалиды, проживающие в организациях социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги в стационарной форме;
несовершеннолетние, содержащиеся в учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; и несовершеннолетние, отбывающие наказание в местах лишения свободы, а также их законные представители;
граждане, признанные судом недееспособными, а также их законные представители;
граждане, пострадавшие в результате чрезвычайной ситуации;
лица, претендующие на признание их вынужденными переселенцами; и вынужденные переселенцы, покинувшие территорию Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, а также члены их семей;
лица, ходатайствующие о признании беженцами; лица, признанные беженцами; и лица, получившие временное убежище на территории Российской Федерации, покинувшие территорию Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, а также члены их семей;
пенсионеры, получающие страховую пенсию по старости;
граждане, получающие пенсию за выслугу лет или страховую пенсию по случаю потери кормильца;
граждане, достигшие возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины);
граждане, приобретшие в соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях» право на страховую пенсию по старости;
граждане, имеющие трех и более несовершеннолетних детей;
женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет;
одинокие матери, воспитывающие ребенка в возрасте до четырнадцати лет (ребенка-инвалида до восемнадцати лет); иные лица, воспитывающие ребенка в возрасте до четырнадцати лет (ребенка-инвалида до восемнадцати лет) без матери;
мобилизованные и члены их семей.
В Екатеринбурге работают два филиала Государственного юридического бюро. Они находятся по адресам: улица Малышева, 101, кабинет № 126; бульвар Культуры, 20, кабинет № 1. Часы работы: 9:30 – 17:00 с понедельника по четверг, 9:30 – 16:00 по пятницам.
Телефон бесплатной юридической помощи в Екатеринбурге +7 (343) 227-31-99.
1. Заявление
2. Паспорт
3. Справка, подтверждающая отнесение к категории граждан, имеющих право на бесплатную юридическую помощь
4. Документы, необходимые для оказания бесплатной юридической помощи по существу поставленного в обращении вопроса.