Как получить бесплатную юридическую помощь в Екатеринбурге

Бесплатная юридическая помощь положена малоимущим, семьям мобилизованных, инвалидам и другим социально незащищенным слоям населения. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Администрация города Екатеринбурга рассказала, кому и при каких условиях полагается оказание бесплатной юридической помощи. Оказывают ее специалисты двух филиалов Государственного юридического бюро.

Кто может получить бесплатную юридическую помощь в Екатеринбурге в январе 2023 года

По данным пресс-службы администрации Екатеринбурга, бесплатную юридическую помощь на законных основаниях можно получить следующим категориям:

малоимущие;

инвалиды I и II группы;

ветераны Великой Отечественной войны, Герои Российской Федерации, Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда, Герои Труда Российской Федерации;

дети-инвалиды, дети-сироты, дети без попечения родителей, а также их законные представители;

лица, желающие принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей;

усыновители;

граждане пожилого возраста и инвалиды, проживающие в организациях социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги в стационарной форме;

несовершеннолетние, содержащиеся в учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; и несовершеннолетние, отбывающие наказание в местах лишения свободы, а также их законные представители;

граждане, признанные судом недееспособными, а также их законные представители;

граждане, пострадавшие в результате чрезвычайной ситуации;

лица, претендующие на признание их вынужденными переселенцами; и вынужденные переселенцы, покинувшие территорию Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, а также члены их семей;

лица, ходатайствующие о признании беженцами; лица, признанные беженцами; и лица, получившие временное убежище на территории Российской Федерации, покинувшие территорию Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, а также члены их семей;

пенсионеры, получающие страховую пенсию по старости;

граждане, получающие пенсию за выслугу лет или страховую пенсию по случаю потери кормильца;

граждане, достигшие возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины);

граждане, приобретшие в соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях» право на страховую пенсию по старости;

граждане, имеющие трех и более несовершеннолетних детей;

женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет;

одинокие матери, воспитывающие ребенка в возрасте до четырнадцати лет (ребенка-инвалида до восемнадцати лет); иные лица, воспитывающие ребенка в возрасте до четырнадцати лет (ребенка-инвалида до восемнадцати лет) без матери;

мобилизованные и члены их семей.

Где можно получить бесплатную юридическую помощь в Екатеринбурге

В Екатеринбурге работают два филиала Государственного юридического бюро. Они находятся по адресам: улица Малышева, 101, кабинет № 126; бульвар Культуры, 20, кабинет № 1. Часы работы: 9:30 – 17:00 с понедельника по четверг, 9:30 – 16:00 по пятницам.

Телефон бесплатной юридической помощи в Екатеринбурге +7 (343) 227-31-99.

Что нужно взять для бесплатной юридической помощи в Екатеринбурге

1. Заявление

2. Паспорт

3. Справка, подтверждающая отнесение к категории граждан, имеющих право на бесплатную юридическую помощь

4. Документы, необходимые для оказания бесплатной юридической помощи по существу поставленного в обращении вопроса.