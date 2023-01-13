Екатеринбурженку, угробившую в ДТП подругу, отправили в колонию

Машина влетела в бетонное ограждение, а затем в железный забор Фото: ГИБДД по Екатеринбургу / соцсети

Октябрьский районный суд Екатеринбурга вынес приговор 23-летней Александры Деменьшиной, угробившей в ДТП подругу-ровесницу Екатерину Парамонову.

- Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека), - рассказали в прокуратуре Свердловской области.

Страшная авария произошла 14 марта 2022 года на Кольцовском тракте. Александра Деменьшина за рулем Hyundai Getz на скорости 154,3 км/ч при разрешенной 90 км/ч применила опасный маневр перестроения влево вместе с экстренным торможением. В итоге она не справилась с управлением. Машина влетела в бетонное ограждение, а затем в железный забор.

Подруга Александры Деменьшиной находилась на переднем пассажирском сидении и не была пристегнута. Медики пытались ее спасти, поместив ее в автомобиль скорой помощи, но не смогли - травмы оказались слишком серьезными. Сама Деменьшина тоже пострадала, ее доставили в больницу.

Отметим, что Александра имеет стаж вождения три года. За это время она в общей сложности получила 21 штраф. Из них наибольшее количество было за тонировку. Также четыре штрафа Александра получила за техническую неисправность авто и два штрафа девушке выписали за то, что она ехала с непристегнутым ремнем безопасности.

После аварии обвиняемая в гибели подруги объяснила полицейским, что перед ДТП у нее был ограничен обзор, и она вынуждена была сделать резкий маневр на дороге. Вину Александра Деменьшина признала и раскаялась. Она уже частично возместила ущерб в размере 700 тысяч рублей.

Октябрьский районный суд Екатеринбурга назначил ей наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев с отбыванием в колонии- поселении. Кроме того, она лишена права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством на три года и должна будет выплатить родственнику подруги 1,5 миллиона рублей.

Приговор не вступил в законную силу.

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