Теперь Александр вернулся в родные края. Фото: предоставил Александр Галкин

В апреле 2022 года жизнь 30-летнего Александра Галкина разделилась на «до» и «после». Парень выпал с пятого этажа дома на Ботанике. То, что он остался жив, можно назвать не иначе, как чудом. Спустя два дня он очнулся в реанимации с множественными переломами. О том, что произошло в роковой день и, как складывается сейчас его жизнь, он рассказал «КП-Екатеринбург».

ДОЛГИ ДОВЕЛИ ДО АЛКОГОЛЯ

Парень любил путешествовать. Фото: предоставил Александр Галкин

Александр родом из Пермского края, но в последнее время жил в Екатеринбурге. Ему 30 лет. Раньше вел активный образ жизни: тренировки на свежем воздухе, игры в футбол. Рядом была любимая девушка. Молодой человек работал комплектовщиком продуктов на фабрике кухни. По его словам, зарабатывал нормальные деньги.

- Хотелось, конечно, зарабатывать большие деньги. С июня прошлого года я познакомился с криптовалютой, акциями. Решил поиграть на бирже. Затянуло, - вспоминает Александр. – Да так, что я приехал домой к маме с отчимом и взял у них в долг 200 000 рублей. Часть вложил в биржу, а другую потратил на обустройство съемной квартиры.

Александр был спортивным парнем. Фото: предоставил Александр Галкин

Летом Александр и его девушка узнали, что станут родителями. Задумались о свадьбе. Однако потраченные инвестиции прогорели, а вывести получилось не более пары десятков тысяч рублей. Их Александру предложили вложить в организацию, которая представляла собой финансовую пирамиду. Здесь произошел окончательный крах. Отношения с семьей были испорчены, да и с любимой девушкой ссоры участились.

- Деньги ушли в никуда. У меня на этой почве началось психическое расстройство. Я ушел в изоляцию, перестал видеться с друзьями, родными, забросил спорт. За съемное жилье нечем было платить и я оказался на дне. Позволил себе выпивать... Когда моя девушка уехала к брату на свадьбу в Азербайджан, я решил как-то наладить финансовые проблемы. Снова съездил домой в Пермский край, взял у матери деньги –150 тысяч рублей. Дал их другу, который уже много лет играл на бирже, но он меня обманул и мои деньги присвоил себе, - вздыхает Александр.

ЛЕтом 2021 года Александр узнал, что станет отцом. Фото: предоставил Александр Галкин

Чтобы отключится от постоянных переживаний, Александр снова начал выпивать. Из-за этого пришлось бросить работы. Скандалы с девушкой практически не прекращались. Парню казалось, что вернуться к привычному образу жизни он больше не сможет.

НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ

Избавление от аппаратов Иллизарова Александр запомнит надолго. Фото: предоставил Александр Галкин

После того, как Александр расстался с девушкой, он начал жить один. Но пить не перестал. Пагубное пристрастие и привело к трагедии. 9 апреля 2022 парень выпал с балкона пятого этажа.

- Бог меня сохранил. В себя я пришел уже только в палате через два дня, 11 апреля, - рассказывает Александр Галкин. – Знаете, сейчас, оглядываясь назад, я могу с уверенностью сказать, что все трудности в жизни, о которых я тогда размышлял, я притянул самостоятельно. Мое мышление было нездоровым. Когда я очнулся и понял, что живой, разрыдался.

Александр пришел в себя спустя два дня после травмы и не мог шевелиться. Фото: предоставил Александр Галкин

Его положили в екатеринбургскую больницу № 36. Все тело было переломано: ноги, руки, ступни, таз, пальцы… - список травм внушительный. Он не мог самостоятельно пошевелиться и перевернуться.

- Я получил еще один шанс. Врачи меня просто собирали по кусочкам. Мне трудно было поверить в то, что я выжил. Обездвиженный, ходил «под себя», везде были установлены катетеры. Я стал анализировать свои ошибки, понял, что из любой ситуации можно найти выход, - вспоминает Александр. - Моя мама ездила на выписку к внуку, она общалась с моей девушкой. Любимая, узнав про мою беду, стала мне писать. Даже фото сына присылала.

Александр продолжает реабилитацию. Фото: предоставил Александр Галкин

Но на лечение и восстановление требовались деньги, которых у семьи было не так и много. Помогли сестры из «Православной службы милосердия». Александр стал их подопечным.

На больничной койке в Екатеринбурге он провел три месяца. Фото: предоставил Александр Галкин

ШАНСЫ НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЕСТЬ

- Я осознавал всю тяжесть последствий. Когда я первый раз пошевелил ногой самостоятельно, я почувствовал, что у меня есть возможность научиться хотя бы ковылять. Каждое движение давало мне ощущение счастья. Со мной работали психологи, самооценка стала подниматься, я решил, что если меня оставили на этом свете, то не напрасно. Мне предстояла операция на позвоночнике, но после того, как ухудшились результаты анализов, ее разделили на два этапа. Было страшно. Но в результате мне поставили имплант на замененный позвонок, а также титановые пластины, - делится парень.

Александру сделали четыре операции: поставили аппарат Иллизарова, заменили позвонок, прооперировали ноги, вправляли таз.

Александр учился жить заново. Фото: предоставил Александр Галкин

- Я безмерно благодарен врачам за ту работу, которую они проделали, - отмечает парень. - В конце июня меня выписали из больницы. Документы на инвалидность оформлять в Екатеринбурге не стали. Мы вернулись в Пермский край, уже там врачи отметили, что операции были сделаны качественно. Спинной мозг не так сильно пострадал и шансы восстановиться есть.

Сейчас мышцы Александра ослабли. Фото: предоставил Александр Галкин

Сейчас Александр, превозмогая боль, тренируется каждый день. Денег на платную реабилитацию нет. Поэтому он работает над собой, превозмогая боль.

ГЛАВНОЕ, ЧТО ЖИВОЙ

О своих отношениях с близкими Александр рассказывает, что в жизни бывало всякое. Но общая беда в их семье в корне изменила ситуацию.

- Понимаю, что дел я натворил много, каюсь. Проблемы есть. Но меня поддерживает мама. Она рядом и всегда будет. Она рада, что я остался живой. Мы вместе и обязательно справимся, - говорит Александр. - Все проблемы надо решать на здравую голову. Алкоголь – страшная бездна, из которой не так то просто выбраться.

Он работает над собой самостоятельно. Фото: предоставил Александр Галкин

К настоящему моменту в лечении у парня есть существенный прогресс. Несмотря на слабость мышц, он может сидеть, поднимать и сгибать правую ногу. И даже перевернуться теперь Александр может самостоятельно. А впереди у него еще долгий путь как духовного, так и физического восстановления.