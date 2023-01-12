На YouTube вышел фильм о «Чуде на кукурузном поле», снятый с помощью 3D-игры

В ролике смоделирован весь полет воздушного судна, который длился 1,5 минуты Фото: youtube-канал Игоря Зырянова Air Crash Investigation

Больше трех лет прошло с того момента, как под Москвой совершил аварийную посадку на кукурузное поле самолет, а тема эта все еще горячо обсуждается. Многие задаются вопросом, мог ли экипаж избежать экстренной посадки? Или после столкновения со стаей птиц судьба всего полета была предрешена? Разобраться в этой ситуации решил блогер Игорь Зырянов.

Он опубликовал на YouTube 24-минутный документальный фильм, который по секундам восстанавливает происходящее в кабине пилотов перед приземлением на кукурузное поле. В нем использована трехмерная графика и сцены с живыми актерами. За почти сутки после публикации фильм посмотрели больше 90 тысяч зрителей.

Роль командира воздушного судна Дамира Юсупова и второго пилота сыграли эксперты из мира авиации Фото: youtube-канал Игоря Зырянова Air Crash Investigation

- Мы начали заниматься этим фильмом после того, как летом вышел отчет МАК (Межгосударственный авиационный комитет, - Прим. Ред.). Работали над ним примерно полгода, - рассказал «КП-Екатеринбург» Игорь Зырянов. – Всего над ним пять человек трудились, включая меня. Роль командира воздушного судна Дамира Юсупова исполнил Руслан Джафаров, действующий диспетчер. Роль второго пилота сыграл работник авиационного тренажера Андрей Яковлев. Они непосредственно в тему авиации погружены и сами лично переживали, что, возможно, показывают пилотов в неприглядном свете. Но мы сошлись на том, что это не наша точка зрения. Мы озвучиваем отчет МАК.

В фильме подробно рассказывается, что именно привело к экстренной посадке. Все началось со стаи птиц. Оба пилота заметили их, когда самолет начал двигаться по взлетно-посадочной полосе. По фильму, из-за того, что рядом с аэропортом было озеро и свалка, чайки там были нередкими гостями.

В ролике подробно показано, как стая птиц повредила двигатели самолета Фото: youtube-канал Игоря Зырянова Air Crash Investigation

- Сразу же после отрыва наперерез самолету взлетает еще одна стая серебристых чаек, - сообщается в фильме. – 15 больших килограммовых птиц… Экипаж слышит их удары по самолету и то, что левый двигатель начал работать с перебоями. Высота метр. Земля вот она – под ногами. Впереди еще два километра пути. Можно тормозить и никуда не лететь, но экипаж возможность прекращения взлета даже не рассматривает и правильно делает. По инструкции надо только взлетать.

По фильму, столкновение с чайками повредило оба двигателя. Но даже с такими повреждениями воздушное судно могло продолжить полет при определенных действиях экипажа. Но их не последовало из-за того, что к такой внештатной ситуации экипаж оказался не готов психологически.

- Согласно результатам расследования, с самого начала развития особой ситуации действия экипажа, в первую очередь командира, были дезорганизованы, непоследовательны и хаотичны, - сообщается в фильме. - Фактически на начальном этапе летчики не выполнили ни одно из положенных действий – не убрали шасси, не убрали скольжение, возникшее при разнотяге двигателей. Продолжали жать на педали при включении автопилота… Сигнализация о реверсе, которой занимался экипаж, сработала из-за столкновения с птицами и была ложной. Створки реверса на самом деле были убраны и никак не влияли на полет. Ситуация одновременного столкновения с птицами и включения ложной сигнализации была нестандартной и не отрабатывалась на тренажере. Вследствие этого произошел рост психоэмоционального напряжения членов экипажа и временная дезорганизация их действий.

Ролик длится 24 минуты, хотя сам полет длился в 20 раз меньше Фото: youtube-канал Игоря Зырянова Air Crash Investigation

Чтобы смоделировать полет самолета, авторы использовали компьютерную игру – симулятор управления самолетом. Из-за этого внимательный зритель может заметить неточности. Например, в том месте, где приземлился самолет, нет кукурузных полей. Но зато рядом есть лес, которого там нет. Убрать их из игры было невозможно, отмечают создатели фильма.

- Самое сложное было – не наврать, разобраться во всех авиационных терминах, чтобы никого неточностью не обидеть, - говорит Игорь Зырянов. - Перед выпуском я со многими пилотами разговаривал, показывал его. Многие поправки были внесены по их замечанию. Так что этот фильм сделан в том числе с помощью пилотов. Как было, так и есть. Своего отношения к этой истории у меня нет. Я черпаю информацию из источников. Много говорили, что им повезло. Ну, так оно по отчету и получилось.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Фильм о «Чуде на кукурузном поле» снимет Сарик Андреасян, автор супергеройских «Защитников»

Кто сыграет роль пилота-героя Дамира Юсупова, посадившего падающий самолет на кукурузное поле, пока неизвестно (Подробнее)

Росавиация раскрыла итоги расследования аварийной посадки самолета «Уральских авиалинии» на кукурузном поле в Жуковском

Комиссия пришла к выводу, что в аварии виноваты чайки-хохотуньи (Подробнее)

«Идём правее, на солнце, вдоль рядов кукурузы»: что стало с легендарным аэробусом, совершившим аварийную посадку под Жуковским

Распиленный лайнер на радость сталкерам оставили валяться рядом с аэропортом (Подробнее)