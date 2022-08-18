Росавиация раскрыла итоги расследования аварийной посадки самолета «Уральских авиалинии» на кукурузном поле в Жуковском

Борт «Уральских авиалиний» совершал плановый рейс до Симферополя Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Росавиация назвала официальную причину аварийной посадки самолета «Уральских авиалиний» в кукурузном поле, которая произошла в августе 2019 года в подмосковном Жуковском. Согласно заключению межгосударственного авиационного комитета (МАК), лайнер совершил экстренную посадку по вине чаек.

Отчет о расследовании расписан в приказе «О реализации мероприятий по результатам расследования авиационного происшествия с самолетом A-321–211 VQ-BOZ», который был выложен накануне в telegram-канале «Авиационная антресоль».

При этом эксперты признали, что пилоты во время нештатной ситуации поддались психоэмоциональному всплеску, а их действия на взлете были дезорганизованы

- С учетом выхода полетной ситуации за пределы ожидаемых условий эксплуатации и позиции разработчика самолета, не представляется возможным однозначно классифицировать (определить в качестве способствующих факторов) выявленные в ходе расследования факторы опасности, - говорится в отчете МАК.

Напомним, борт «Уральских авиалиний» совершал плановый рейс до Симферополя, но из-за столкновения со стаей птиц у лайнера отказали оба двигателя. На тот момент в салоне находились 226 пассажиров и семь членов экипажа.

Кстати, аварийную посадку оценили в три миллиарда рублей. Самолет восстановлению не подлежал, и было принято решение разобрать его по частям, чтобы вывезти с поля. При этом в эти три миллиарда не входят выплаты пассажирам.

Кроме того, компания «Уральские авиалинии» рассказала, как изменилась жизнь экипажа, посадившего самолет в кукурузном поле, через три года после происшествия. Известно, что все они продолжают работать на прежнем месте.