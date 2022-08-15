В «Уральских авиалиниях» рассказали, как сложилась судьба экипажа, посадившего самолет в кукурузном поле

Фото: пресс-служба компании «Уральские авиалинии»

Компания «Уральские авиалинии» рассказала, как изменилась жизнь экипажа, посадившего самолет в кукурузном поле, накануне легендарной посадке исполнилось три года. Известно, что все они продолжают работать на прежнем месте.

- Для Дамира Юсупова, командира воздушного судна этот день стал судьбоносным: звание Героя России, съемки фильма о его подвиге, внезапная популярность. Также в семье у него недавно произошло пополнение – родился сын, - рассказали в пресс-службе «Уральских авиалиний».

Второй пилот Георгий Мурзин переехал в Подмосковье, купил автомобиль и закрыл ипотеку.

- Старший бортпроводник Дмитрий Ивлицкий, знаменитый по фразе «Идем правее, на солнце, вдоль рядов кукурузы», женился и воспитывает маленького сына, - добавили в компании.

Яна Ягодина за это время получила повышение – стала старшим бортпроводником, Дмитрий Гончаренко начал путешествовать по миру. Алия Слякаева через полгода после происшествия перевелась в московский отряд, у Надежды Яценко также появилась семья.