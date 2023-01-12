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Общество12 января 2023 10:00

Уралвагонзавод отправил в Минобороны России партию танков Т-90М «Прорыв»

Это один из самых современных танков в мире
Данил СВЕЧКОВ
Данил СВЕЧКОВ
На танках установлена новая башня и динамическая защита нового поколения Фото: Уралвагонзавод, vk.com/realuvznews

На танках установлена новая башня и динамическая защита нового поколения Фото: Уралвагонзавод, vk.com/realuvznews

Новая партия танков Т-90М «Прорыв» была отправлена в Минобороны России. Их изготовили на предприятии Уралвагонзавод. Об этом рассказали в самой компании. Отметим, что Т-90М «Прорыв» является одним из самых современных танков в мире.

- На них установлена новая башня, динамическая защита нового поколения, новая пушка, современные средства связи, более мощный двигатель и многое другое, - отметил министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров. - Они оснащены современной аппаратурой, которая позволяет экипажу танка эффективно поражать цели. УВЗ в срок выполнил поставленную по гособоронзаказу задачу.

На Уралвагонзаводе отметили, что со времен Великой Отечественной войны на предприятии есть традиция - на корпус машины, завершающей контракт, ставят небольшую елочку. Временно украсили ею корпус машины в цеху и в этот раз.

- В советские годы елочкой заводчане отмечали завершение годового плана по производству спецтехники. Сейчас – исполнение контракта в рамках гособоронзаказа, - добавили в пресс-службе Уралвагонзавода. - Сегодня танковый конвейер УВЗ работает круглосуточно – так же, как и другие цехи механосборочного производства.

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ