Женщина работает проводницей. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области

В Свердловской области полицейские ищут жительницу Тавды, которая пропала вместе с двумя сыновьями вечером 10 января. Наталия Ивлева уехала на иномарке Nissan Note от дома на Пушкина, 47. Вместе с 48-летней женщиной были и двое сыновей - 13 и 4 лет. Об этом сообщает ГУ МВД России по Свердловской области.

- Сотрудники полиции уже обнаружили автомобиль. Он стоял в центре города, недалеко от железнодорожного вокзала на Советской, 107. Сотрудники уголовного розыска проанализировали записи с камер видеонаблюдения. Они выяснили, что Наталия и ее сыновья вышли из авто и направились пока в неизвестном направлении. Женщина работает проводником в РЖД, а ее супруг – вахтовик. В момент пропажи с семьей не находился. Оперуполномоченные выясняют, что стало причиной ухода, - рассказал начальник пресс-службы регионального Главка МВД Валерий Горелых.

Сейчас полицейские ищут возможных очевидцев, опрашивают знакомых и близких пропавшей женщины. В день пропажи Наталия Ивлева была одета в пуховик черного цвета, синее платье, сапоги. Также с собой у нее была большая клетчатая сумка с одеждой.

Старший сын Наталии был одет в зимний костюм с курткой голубого цвета, темную вязаную шапку. Младший носил зимний темный костюм, серые валенки, серую шапку в виде медведя с ушками.

Если вы видели Наталию или знаете, где она может находиться, то просим вас обратиться в дежурную часть ОВД Тавды или по круглосуточному телефону доверия: +7(34360) 5-29-61, 8-343-358-71-61. Ранее на Урале была найдена мертвой мать пятерых детей. Любовь Белюшина пропала еще 22 декабря 2022 года, и о ее местонахождении было ничего не известно. Главным подозреваемым в исчезновении многодетной мамы был ее муж.

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