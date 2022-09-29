На Урале 82-летняя пенсионерка потратила полмиллиона рублей на лекарства для участников спецоперации

Светлана Павловна копила деньги, чтобы купить и отправить лекарства в полевые госпитали. Фото: предоставил Виктор Вахрушев

На Урале пенсионерка потратила 500 тысяч рублей, чтобы закупить медицинские препараты для лечения раненых участников военной специальной операции. Жительнице Новоуральска Светлане Павловне 82 года. Как признается пенсионерка, денег на жизнь ей хватает.

- Накопила полмиллиона рублей, вот и решила на эти деньги хоть капельку помочь нашим ребятам, участвующим в военной спецоперации, - рассказала Светлана Павловна.

Направить лекарства в военные госпитали ей помогла Уполномоченная по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

По словам омбудсмена, гуманитарный груз дойдет, прежде всего, до тех, кому он больше всего необходим. Медицинские препараты будут использоваться для лечения военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции, проходящих лечение в военном госпитале в Екатеринбурге и в полевых госпиталях на территории Донецкой и Луганской народных республик.

Направить лекарства в военные госпитали пенсионерке помогла Татьяна МерзляковаФото: предоставил Виктор Вахрушев

- Мне выпала честь, как человеку, который вхож в госпиталь, передать лекарства на 500 тысяч рублей, купленные на средства новоуральской пенсионерки, которая не склонна афишировать свой поступок. Я кланяюсь Светлане Павловне, новоуральцам, городу, где создана атмосфера благотворительности, милосердия, - поделилась Татьяна Мерзлякова.

Уполномоченная по правам человека обратилась к начальнику военного госпиталя, полковнику медицинской службы Сергею Яшину и попросила его не отказывать в предложенной помощи.

- Я кланяюсь Светлане Павловне, новоуральцам, городу, где создана атмосфера благотворительности, милосердия. Я неоднократно бывала в госпитале здесь, в Екатеринбурге, и в зоне боевых действий, в том числе в медицинском отряде специального назначения, знаю, что Центральный военный округ обеспечивает медиков всеми необходимыми препаратами. Но считаю, что ни одно лекарство не будет лишним, - добавила омбудсмен.