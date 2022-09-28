На Урале лихачу грозит лишение прав на 16 лет за устроенные гонки с полицией

Ранее уралец уже привлекался к ответственности за вождение без прав и пьяную езду Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Урале пьяному 31-летнему лихачу грозит лишение прав на 16 лет за гонки, которые он устроил с патрульной машиной. Инспекторы ДПС находились на дежурстве в деревне Сергуловка под Сухим Логом, когда решили остановить водителя на отечественной легковушке.

Однако владелец машины отказался выполнить требование полицейского и нажал на педаль газа. После этого завязалась погоня, в ходе которой нарушитель 14 раз выезжал на встречную полосу на огромной скорости, подвергая риску себя и других участников движения.

- В погоне за уральским «шумахером» были задействованы не только представители МВД, но и коллеги региональной Росгвардиии. Когда гонщика в одном из дворов, что называется, прижали, выяснилось, что им оказался местный житель. Имелся ли в его крови алкоголь или наркотические вещества, в ближайшее время покажет экспертиза, - рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

После задержания любителя экстремальной езды суд арестовал его на сутки. Фото: предоставлено В.Н. Горелых

Как оказалось, ранее уралец уже привлекался к ответственности за вождение без прав и пьяную езду. Как только он получил настоящие документы, он продолжил систематически нарушать ПДД.

- После задержания любителя экстремальной езды суд арестовал его на сутки из пятнадцати возможных. Сейчас он ожидает решения суда еще по четырнадцати составленным в отношении него инспекторами ДПС протоколам за выезд на встречку. Ему грозит лишение прав на срок до 16 лет по совокупности противоправных поступков, - добавил полковник Горелых.

Напомним, ранее один из инспекторов ГИБДД, пострадавших в погоне за пьяным лихачом под Екатеринбургом, скончался в больнице. 22 сентября экипаж из Заречного на «Ладе Весте» столкнулся с фурой DAF на 21 километре Сибирского тракта, преследуя «Ниву». Пьяного водителя задержали лишь через два часа, а одного из пострадавших полицейских госпитализировали с травмами.