Военком обязал работодателей освободить мобилизованных от работы и обеспечить их явку в военкоматы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Временно исполняющий обязанности военного комиссара Свердловской области полковник Сергей Чирков изменил приказ о частичной мобилизации. Из документа убрали пункт о запрете покидать о запрете выезда за пределы России гражданам, находящимся в запасе.

- Параграф 2 военного комиссара Свердловской области «Об объявлении частичной мобилизации» исключить, - говорится в документе.

Также военком обязал работодателей освободить мобилизованных от работы и службы и обеспечить их явку в военкоматы.

Обновленный приказ появился на сайте комиссариата

Напомним, что в Свердловской области появилась горячая линия по нарушениям при частичной мобилизации. Планируется, что во время первой волны на Среднем Урале будут мобилизованы 9 700 резервистов. Ранее мы рассказывали об учителе физкультуры, который получил повестку. Но в итоге был вынужден вернуться из военной части домой.

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