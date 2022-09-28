Звонки принимаются операторами по будням с 10:00 до 19:00 Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области запустили горячую линию по нарушениям при частичной мобилизации. С сегодняшнего дня, 28 сентября, по номеру 8-800-101-9111 могут обращаться жители региона, получившие повестку по ошибке и с жалобами на организацию быта, тех, кто уже мобилизован.

- На линию можно обратиться, если вы считаете, что вам или вашему близкому родственнику не должны были вручать повестку. Сюда же можно сообщить о проблемах в организации быта мобилизованных, - рассказали в департаменте информполитики региона.

Звонки принимаются операторами по будням с 10:00 до 19:00. В остальное время сообщение можно оставить на автоответчике. Его прослушают и перезвонят в рабочее время.

Ранее мы уже публиковали список телефонов, куда могут обращаться мобилизованные с сообщениями о нарушениях.

Напомним, по закону призыву на военную службу по мобилизации подлежат граждане, имеющие воинские звания рядового и сержантского состава - в возрасте до 35 лет, младших офицеров - до 50 лет, старших офицеров - до 55 лет. Также мобилизации подлежат медицинские работники.