Как правильно утилизировать новогоднюю елку после праздников

Важно не только выбрать красивую новогоднюю елочку на праздники, но и правильно ее утилизировать после зимних выходных. Фото: Алексей БУЛАТОВ

После череды зимних праздников уральцы расстаются с хвойными красавицами. Живые елки, сосны, пихты достойно украсили интерьер на январских выходных, но теперь начали осыпаться. Чтобы снизить вред природе, можно не просто забросить дерево в контейнер, но правильно подготовить его к утилизации. «Комсомолка» расскажет, где и как это можно сделать.

Как выбросить старую новогоднюю елку в Екатеринбурге и Свердловской области

- Если вы сделали выбор в пользу живого новогоднего дерева, то помните, что после праздника такая ель, да и любое хвойное дерево, может быть полезна, - сообщает начальник департамента лесного хозяйства по Уральскому федеральному округу Олег Сандаков. - Обычно это зоопарки. Во многих уральских городах организуют пункты приема елок. В некоторых населенных пунктах области, городах и поселках, курсирует специальный автомобиль для приема деревьев. Поэтому все эти деревья будут переработаны. Как пример, на Широкореченском полигоне их измельчают до опилок.

Пресс-служба «Спецавтобазы» рассказала, как правильно утилизировать старое новогоднее дерево.

«Важно понимать, что выбрасывать хвойные деревья целиком в обычные контейнеры для твёрдых коммунальных отходов нельзя. Полностью в баках они обычно не помещаются, а при погрузке в мусоровоз могут повредить спецтехнику. Так что самое правильное решение – оставлять использованную живую ель в отсеке для крупногабаритных отходов. Если же его нет – рядом с баками, но не препятствуя подъезду мусоровоза к площадке», - предупреждает региональный оператор по обращению с твердыми бытовыми отходами.

Какие принимают елки в Екатеринбургском зоопарке

Каждый год Екатеринбургский зоопарк принимает живые ели, сосны и пихты. Фитонциды из хвои уничтожают различные микроорганизмы и подавляют их размножение. Принесенными елками украшают вольеры и дают их в пищу некоторым питомцам.

Но уральцы должны знать четкие правила для приема елок. Самое важное – это должны быть неиспользованные в праздники елки с елочных базаров. Для безопасности животных это крайне важно, так как такие деревья не были украшены, а значит, нет риска того, что в пищу питомцев зоопарков попадут части новогодних игрушек, пластиковых конфетти и прочих украшений.

Об акции по утилизации елок горожане хорошо осведомлены. В 2021 году в зоопарк елки завезли 10 грузовых машин, поэтому елки от всех желающих сотрудники зоопарка не смогли.

Отнести елку можно по адресу ул. Мамина-Сибиряка, 189.

Где находятся пункты сбора новогодних елок в Екатеринбурге и Свердловской области

В Екатеринбурге искать отдельный пункт приема ели необязательно. Дело в том, что елки будут забирать прямо с контейнерных площадок. Заместитель директора по транспортированию и обращению с ТКО ЕМУП «Спецавтобаза» Сергей Тесля сообщает, что спецавтомобили будут собирать живые ели с контейнерных площадок с 9 по 31 января.

Дерево должно быть без каких-либо новогодних украшений не более полутора метра в длину или в распиленном виде.

Отдельные пункты приема будут работать в следующих точках:

Арамильский городской округ: г. Арамиль, ул. 1 Мая, д. 60В г. Арамиль, ул. Щорса, д. 57 п. Светлый, д. 1

Верхняя Пышма: пр. Успенский, д. 127 (возле магазина «ВИП-город») ул. Орджоникидзе, д. 18 (возле магазина «Кировский») ул. Петрова, д. 34Б (возле магазина «Кировский»)