«Я еду потому, что там дети гибнут»: в Екатеринбурге многодетный отец пришел в военкомат добровольцем

Константин пришел в военкомат, не дожидаясь повестки, когда стало известно о частичной мобилизации. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во втором часу дня из одного из военкоматов Екатеринбурга отправился еще один автобус с мужчинами, призванными по частичной мобилизации. Перед отправкой, корреспондентам «КП-Екатеринбург» удалось поговорить с одним из добровольцев, который пришел в военный комиссариат, не дожидаясь повестки. Его зовут Константин Рублев и ему 36 лет.

- Я сюда сам пришел, потому что там дети гибнут, - поделился Константин. – Это российские земли. Я раньше уже служил – в 2007-2008 годах. Принимал участие в боевых действиях. Если государство готово помогать и обеспечивать, я готов сражаться за нашу страну. Тем более, считаю, что мальчишки 19-летние не должны брать оружие в руки, когда есть мы – воины с опытом. Нам проще. Главное быстренько вспомнить, что да как и идти защищать нашу Родину.

15 лет назад Константин уже отправлялся на службу в армию из этого же самого военкомата. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Константине была теплая куртка, шапка, берцы. За спиной рюкзак. Он признается, что 15 лет назад призывался в армию из этого же самого военкомата.

- Я танкист. Пришел сюда на добровольной основе и сразу здесь повестку подписал, - говорит Константин. – С собой взял теплую одежду, носки, личные вещи, и покушать, попить на один день. А там уже все выдадут.

Уже сегодня, 26 сентября, Константина с другими мобилизированными мужчинами отправили на сборы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

До мобилизации Константин работал сам на себя, как самозанятый – мастером по ремонту бытовой техники.

- У меня у самого трое детей. В садик и школу ходят. Семья нормально отнеслась к тому, что я не дожидаясь повестки пришел. Гордятся мной, - говорит Константин. – Так и должно быть.

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