Дочь мобилизованного 59-летнего хирурга из Асбеста рассказала, как ее отца отпустили домой

Сейчас мужчина ждет автобус из Елани до Асбеста, чтобы вернуться к родным. Фото: Полина Дьячок

Мобилизованного 59-летнего хирурга с хроническим заболеваниям почек и расширенным варикозом отпустили домой.

Виктор Дьячок работал в Асбесте заведующим отделения городской больницы №1. 22 сентября он получил повестку в военкомат.

По словам дочери Виктора Полины Дьячок, мужчину в этот же день уволили с сохранением рабочего места и выдали ему на руки трудовую книжку.

- 23 сентября папа пришел в военкомат в надежде на то, что будет военная медкомиссия для установления группы его здоровья. У него прооперированный рак кожи первой стадии, хроническое заболевание почек (мочекаменная болезнь), астигматизм, то есть без очков он совсем ничего не видит, гипертоническая болезнь и расширенный варикоз нижних конечностей, так как он больше 30 лет, стоя на ногах, оперировал и спасал жизни людей, - рассказывает Полина.

Однако военной комиссии не было. Виктора вместе с другими мобилизованными увезли в Елань.

Полина сейчас находится в Екатеринбурге, а дома Виктора ждет жена. Фото: Полина Дьячок

- Им выдали военную форму и сообщили, что они будут отправлены на освобожденные территории Украины. Отца назначили начальником военвзвода. По званию он старший лейтенант. Он проходил в институте военную кафедру, но никогда не участвовал в военных действиях. Это была какая-то нелепая случайность, - продолжает Полина.

На горячей линии по мобилизации женщине подтвердили, что ее отец не должен быть призван и записали данные. За помощью она обратилась в прокуратуру, а также написала обращение президенту.

Утром 25 сентября Виктора Дьячка вызвали к прокурору. После чего Полина узнала, что ее отца отпустят. Как рассказала Полина «КП-Екатеринбург», сейчас Виктор ждет автобус, чтобы вернуться из Елани в Асбест, где дома его ждет жена.

- Мы с папой последний раз созванивались утром. Тогда он мне сообщил, что его отпускают. Сейчас он еще не дома. Ждет автобус из Елани до Асбеста. Должен был сесть на него в 14:00, но пока автобуса не было. Когда он точно приедет, я пока не знаю. Мы все его с нетерпением ждем. Первое, что я сказала ему, когда узнала о радостной новости: «Папочка, как я тебя люблю!». Я очень благодарна журналистам за участие и содействие в решении этой проблемы, а также всем, кто поддержал нас, - рассказала «КП-Екатеринбург» Полина Дьячок.

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