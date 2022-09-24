Екатеринбуржцы пожаловались на удушающий запах смога

Из-за дымки плохо видно жилые дома Фото: Екатерина САЛТЫКОВА

В Екатеринбурге по-прежнему чувствуется сильный запах гари и смога. На плотную дымку, которая накрыла город, днем 24 сентября, пожаловались жители микрорайона Синие Камни и центра. Они отмечают, что из-за смога чувствуют себя плохо.

- Очень сильно пахнет гарью. Весь район просто заволокло дымкой. Чувствуется, что трудно дышать, - рассказала «КП-Екатеринбург» жительница микрорайона Синие Камни Екатерина.

Екатеринбуржцы чувствуют, что из-за смога их самочувствие ухудшилось Фото: Екатерина САЛТЫКОВА

- В центре города все еще чувствуется запах гари. Из-за него болит голова. Поскорей бы в область пришли дожди, - рассказала жительница центра Екатеринбурга.

Ранее, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев озвучивал причину едкого запаха. Все дело в том, что в районе деревни большое Седельниково спасатели локализовали тофяной пожар. Сотрудники МЧС отмечали, что пожар действует на 35 гектарах. Для разведки очагов тления спасатели используют беспилотники.

Кроме того, Уралгидрометцентр прогнозирует, что неблагоприятные метеорологические условия в Свердловской области будут действовать до 20 часов, 26 сентября. Загрязнение относят к первой степени опасности.

Ранее, спасатели рассказывали, как избежать негативных последствий от смога. Необходимо пить больше воды, не выходить на утренние прогулки и закрывать окна.